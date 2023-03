Žádná doba temna nebyla, Koniáš pálil braky, říká o jezuitech historik

I jižní Morava dodnes nese pozůstatky jezuitského působení. Tovaryšstvo Ježíšovo vzniklo – jak to bylo obvyklé – z potřeby doby v situaci, kdy byla Evropa v zajetí protestantismu. „Katolická jednota a univerzalita byly pryč, katolická církev zaspala dobu a vyvstala nutnost na změny reagovat,“ říká Eckl.

Jaké další zajímavé okolnosti doprovázely založení slavného mužského řádu?

Zakladatelem byl Ignác z Loyoly, šlechtic ze severního Španělska. Užíval si život a přízeň žen, pak byl ale zásadně raněn. Během strašlivé rekonvalescence si nechal přinést knihy a při čtení životopisů svatých a Krista zjistil, že mu přinášejí útěchu. A až radikálně svaté napodoboval – někdo se postil pět dnů v týdnu, on to zkusil sedm, až se svou velmi silnou askezí dostal téměř na práh života a smrti. V Paříži pak studoval teologii a filozofii, sdružil kolem sebe několik přátel, kteří sdíleli jeho nový životní postoj, a roku 1534 založili Tovaryšstvo Ježíšovo. Ignác nabídl potenciál nového řádu zcela do služeb papeže a jeho hlavní doménou se stala světová misie a školství, kdy vytvořili funkční systém od nižších škol až po vysoké.