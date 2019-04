Jeskyňáři pod haldou odpadků objevili propast, může mít přes sto metrů

Jeskyňáři si vyhlédli Ševčíkův závrt poblíž Vilémovic na pozemku rodiny bývalého úspěšného hokejisty Františka Ševčíka.

„Závrty jsou propady v zemi, které signalizují, že by pod nimi mohlo něco být. V Moravském krasu se už spousta z nich otevírala zbytečně a nic se nenašlo, ale některé závrty úspěch měly. Právě v oblasti Vilémovic se našly dvě jeskyně do hloubky 120 metrů,“ přibližuje Jan Flek ze základní organizace Myotis České speleologické společnosti.

V tomto případě byl závrt zaházený odpadky včetně skla, konzerv, železa a kostí.

„Dlouhá léta byl používán jako smetiště. Se správou chráněné krajinné oblasti jsme se domluvili, že to zkusíme vyčistit a ověříme, jestli pod tím je nějaké skalní dno, které by mělo pokračování,“ popisuje Flek.

Nadšenci měli úspěch, v hloubce asi tří metrů zastihli skalnatý jícen závrtu. Sice příliš úzký, ale s tím si uměli poradit.

„Když je puklina neprůlezná, tak se musí rozšířit. Tradičně se to dělá majzlíkem a kladivem, ale používáme i technologii, při kterých do vývrtů dáváme patronky a tím rozpojujeme vápenec,“ líčí Flek.

Za čtyři prodloužené víkendy si speleologové proklestili cestu asi jen o pět metrů, minulou neděli však pronikli do jeskyně hluboké 33 metrů.

„Vidíme ještě dál a samozřejmě budeme pokračovat. Zespodu jde silný průvan, což většinou značí velké prostory, takže to vypadá hodně nadějně,“ hlásí Flek.

Podle něj by propast mohla mít podobnou hloubku jako ty nedaleké sahající přes sto metrů do země. „Uvidíme, jestli se nám tam podaří proniknout, protože to může být zanešené nebo velice úzké,“ sdělil jeskyňář.

Při probádanosti Moravského krasu je objev tak velkého dosud neznámého prostoru výjimečný. „Je to euforie. Jeskyňařina je podobná zahrádkářství. Máme radost, když něco objevíme a je to pěkné. Navíc když jsme tam jako první lidi na světě,“ říká Flek.

Veřejnost si však novou propast neužije. Do jejích útrob se obtížně dostává, navíc v ní není k vidění nic dechberoucího jako krápníky v nedalekých jeskyních. „Ale můžu říct, že stěny závrtu jsou nádherně erodované. Vypadají skoro jako struhadlo,“ podotýká Flek.