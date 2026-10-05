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Ochranáři vypustili do Moravy a Dyje očipované jesetery, chtějí je sledovat

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  9:03
Čipování jeseterů malých pro trvalou identifikaci jednotlivých ryb před jejich...

Čipování jeseterů malých pro trvalou identifikaci jednotlivých ryb před jejich vypuštěním do řeky Dyje (26. září 2026) | foto: ČTK

Vypouštění zhruba dvou tisíc mladých jeseterů malých do řeky Dyje (29. září...
Vypouštění zhruba dvou tisíc mladých jeseterů malých do řeky Dyje (29. září...
Vypouštění zhruba dvou tisíc mladých jeseterů malých do řeky Dyje (29. září...
Vypouštění zhruba dvou tisíc mladých jeseterů malých do řeky Dyje (29. září...
15 fotografií
Asi 2 100 jeseterů malých vypustili na čtyřech místech do Dyje a Moravy na Břeclavsku zástupci Světového fondu na ochranu přírody (WWF). Všechny ryby odchované v Rybníkářství Pohořelice mají čip, takže bude možné sledovat jejich pohyb.

Jeseter malý je původní rybou velkých evropských řek, počet jedinců však v současnosti není tak velký, aby se ryby v dostatečné míře dokázaly rozmnožovat a toky osídlit. „Proto je potřeba jim takto pomáhat,“ řekl mluvčí WWF Česko Lukáš Hrábek.

Jeseteři jsou velmi starým druhem ryb, svůj vývoj dokončily v druhohorách, tedy v době, kdy planetu obývali dinosauři. Druh jeseter malý je přitom podle Hrábka jediný, který z řek nemigruje až do moře, proto je možné ho vysazovat v Česku uměle.

„Může však migrovat i stovky kilometrů, ale stopkou je v Dunaji přehrada Železná vrata na hranicích Srbska a Rumunska. Pokud by se tam někdy snad podařilo vybudovat nějaký rybí přechod, mohli by migrovat jeseteři z Černého moře Dunajem jako v minulosti,“ řekl Hrábek. Vypuštěné ryby jsou potomky divokých dunajských jeseterů.

Čipování jeseterů malých pro trvalou identifikaci jednotlivých ryb před jejich vypuštěním do řeky Dyje (26. září 2026)
Vypouštění zhruba dvou tisíc mladých jeseterů malých do řeky Dyje (29. září 2026)
Vypouštění zhruba dvou tisíc mladých jeseterů malých do řeky Dyje (29. září 2026)
Vypouštění zhruba dvou tisíc mladých jeseterů malých do řeky Dyje (29. září 2026)
15 fotografií

„Návrat jesetera malého do našich řek není jen o vypuštění několika ryb. Potřebujeme především zjistit, jak se jim v řece daří, kam se pohybují a jaké podmínky pro život v našich řekách mají. Právě monitoring nám pomůže lépe rozumět tomu, co pro návrat jeseterů potřebujeme udělat,“ řekl odborník na jesetery Bořek Drozd.

Současná aktivita je součástí širšího úsilí o návrat původních druhů ryb do českých řek a obnovu podmínek, které potřebují k životu. Na jaře WWF Česko vypustilo mladé jesetery malé do řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví u Olomouce. Ti se od aktuálně vypuštěných ryb lišili tím, že se vylíhli v řece, ve speciálních inkubačních boxech umístěných v toku. Vypuštěni byli ještě jako miniaturní plůdky.

Jeseter malý může dorůstat délky až přes jeden metr, vážit může zhruba 15 kilogramů. Za potravu jim slouží larvy vodního hmyzu, červi či korýši.

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Čipování jeseterů malých pro trvalou identifikaci jednotlivých ryb před jejich...

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