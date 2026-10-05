Jeseter malý je původní rybou velkých evropských řek, počet jedinců však v současnosti není tak velký, aby se ryby v dostatečné míře dokázaly rozmnožovat a toky osídlit. „Proto je potřeba jim takto pomáhat,“ řekl mluvčí WWF Česko Lukáš Hrábek.
Jeseteři jsou velmi starým druhem ryb, svůj vývoj dokončily v druhohorách, tedy v době, kdy planetu obývali dinosauři. Druh jeseter malý je přitom podle Hrábka jediný, který z řek nemigruje až do moře, proto je možné ho vysazovat v Česku uměle.
„Může však migrovat i stovky kilometrů, ale stopkou je v Dunaji přehrada Železná vrata na hranicích Srbska a Rumunska. Pokud by se tam někdy snad podařilo vybudovat nějaký rybí přechod, mohli by migrovat jeseteři z Černého moře Dunajem jako v minulosti,“ řekl Hrábek. Vypuštěné ryby jsou potomky divokých dunajských jeseterů.
„Návrat jesetera malého do našich řek není jen o vypuštění několika ryb. Potřebujeme především zjistit, jak se jim v řece daří, kam se pohybují a jaké podmínky pro život v našich řekách mají. Právě monitoring nám pomůže lépe rozumět tomu, co pro návrat jeseterů potřebujeme udělat,“ řekl odborník na jesetery Bořek Drozd.
Současná aktivita je součástí širšího úsilí o návrat původních druhů ryb do českých řek a obnovu podmínek, které potřebují k životu. Na jaře WWF Česko vypustilo mladé jesetery malé do řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví u Olomouce. Ti se od aktuálně vypuštěných ryb lišili tím, že se vylíhli v řece, ve speciálních inkubačních boxech umístěných v toku. Vypuštěni byli ještě jako miniaturní plůdky.
Jeseter malý může dorůstat délky až přes jeden metr, vážit může zhruba 15 kilogramů. Za potravu jim slouží larvy vodního hmyzu, červi či korýši.