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Opilá dvojice vylezla na jeřáb v centru Brna. Výzvy, aby slezla dolů, ignorovala

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  12:48

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Muž a žena vylezli v úterý večer na několik desítek metrů vysoký jeřáb v centru Brna. (20. října 2026) | foto: PČR

Prohlédnout si Brno z výšky se po posezení s kolegy rozhodli třiačtyřicetiletý muž a o dva roky mladší žena. Posilněni alkoholem proto v úterý večer vylezli na několik desítek metrů vysoký jeřáb na stavbě nového komplexu Dornych vedle hlavního nádraží v centru města. Pozdější výzvy policistů k sestoupení zpátky na zem ignorovali.

Operační středisko přijalo oznámení o dvou lidech, kteří se pohybují na plošině jeřábu, krátce po deváté večer. Na policii se obrátila bezpečnostní služba hlídající staveniště na Dornychu, a to okamžitě poté, co zjistila, že tam muž a žena neoprávněně vnikli.

Muž a žena vylezli v úterý večer na několik desítek metrů vysoký jeřáb v centru Brna. (20. října 2026)

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„Přestože je policisté opakovaně vyzývali, aby slezli dolů, dvojice na výzvy nereagovala. Na místo proto přivolali hasiče, kteří oba bezpečně doprovodili zpět na zem,“ uvedla policejní mluvčí Kateřina Batelková.

Svoje počínání dvojice vysvětlovala právě tím, že se po posezení s kolegy oba rozhodli prohlédnout si Brno z výšky.

Dechové zkoušky potvrdily, že byli pod vlivem alkoholu. „Žena nadýchala jeden a půl promile, muž téměř dvě promile,“ upřesnila mluvčí.

Opilec vylezl do kabiny jeřábu, po policii házel lahve. Dolů ho dostala až zásahovka

Událost se obešla bez zranění i škod na majetku. Oba budou po vystřízlivění předvoláni na policejní oddělení k podání vysvětlení.

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