Podle magistrátu se jezdci na jednokolkách, elektrických skateboardech či kolečkových bruslích chovali bezohledně a ohrožovali chodce. „Policisté evidovali několik případů nebezpečné jízdy jednokolek a ohrožení chodců, zejména seniorů a osob se sníženou pohyblivostí,“ poznamenal mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.
Nařízení zatím platí krátce, strážníci jsou tak k jezdcům, které v centru zastaví, tolerantní, přestože na zákaz hned u vjezdů upozorňují nové dopravní značky. „Snažíme se vždy první týden nebo dva po zavedení nějaké změny dávat o ní vědět, aby měli lidé čas si zvyknout,“ uvedl mluvčí Městské policie Brno Václav Kadraba.
Každopádně uživatelů těchto přepravníků v centru Brna ubylo. Potvrzují to sami strážníci. Nejčastěji tito jezdci totiž „ztroskotají“ na hlídkách už na vjezdech do centra před náměstím. Od října tam totiž městská policie dohlíží na auta, jejichž řidiči často ignorují předpisy a nutnost mít povolenku k vjezdu do centra.
Fotograf iDNES.cz ale zaznamenal v týdnu, jak se v centru stále pohybují rozvozci jídla na těchto strojích a hlídkám se snaží vyhnout bočními uličkami, kde nestojí. Konkrétně projížděli přes ulice Kobližná, Běhounská a Jánská.
V polovině listopadu však doba tolerance skončí. Za porušení zákazu pak takovému jezdci hrozí na místě pokuta až 1 500 korun.
Původní snahou některých politiků bylo vytlačit z centra i elektrokoloběžky, těch se ale toto nové nařízení netýká.
4. října 2024