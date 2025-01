Stížnosti na jednokolkaře zabraly, v centru Brna mají utrum. Koloběžky ne

16:57

Zákaz vjezdu jednokolek do pěší zóny by od poloviny roku mohl platit v centru Brna. Vedení města tak částečně vyhovělo požadavku městské části Brno-střed, která usilovala o to, aby magistrát zakázal jejich vjezd. Stejný požadavek byl i pro elektrokoloběžky, těm ale nakonec zůstane přístup umožněn.