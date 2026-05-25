Postrach psů i trávníků. Brnem se šíří ječmen myší, svědčí mu teplo a mulčování

Autor: ,
  13:27
Brnem se podle ochránce přírody Viléma Jurka z organizace Rezekvítek v posledních letech výrazně šíří ječmen myší, který způsobuje problémy chovatelům psů i městské zeleni. Hlavním důvodem jeho invaze je teplejší klima a způsob údržby městských trávníků.

Ječmen myší je jednoletá tráva s nápadnými, měkkými a dlouhými osinami. V posledních letech se díky změně klimatu a mulčování hojně šíří městy. | foto: Wikipedie

Rezekvítek se věnuje péči o travnaté a luční plochy a stará se o chráněná území. Ječmen myší podle Jurka postupně ovládá trávníky, okraje chodníků, nároží i zanedbaná místa. Jde o původní druh, který se však v městském prostředí chová velmi expanzivně.

„Ječmen myší využívá oteplování a zároveň mu prospívá trend mulčování. To vrací do půdy velké množství dusíku, který některé původní trávy nemají rády, ale ječmen je na něj tolerantní,“ popisuje.

Brno zlobí vetřelec v trávě, který trápí hlavně psy. Teď mu svědčí vedro

Rostlina navíc dokáže dozrávat i v zeleném stavu, takže se šíří rychleji než jiné druhy. „Je to silně konkurenční druh, který vytlačuje původní vegetaci. Kde byl částečně ječmen myší, tam ve výsledku bývá už jen ječmen a nic jiného, přestože šlo třeba o květnaté trávníky,“ sděluje Jurek.

Rychle pomůže jen vybagrování

Po dozrání trávník zežloutne a připomíná strniště, protože jde o jednoletou obilninu. Problémy mají s rostlinou i chovatelé psů. Její osiny se totiž snadno zabodávají do srsti a tělních otvorů zvířat. „Osiny se psům dostávají do srsti, uší nebo tlapek, je obtížné se jich zbavit,“ zmiňuje Jurek.

Osten myšího ječmene v srsti dlouhosrstého psa. Klásky Hordeum murinum mohou uvíznout v srsti, tlapkách, uších a dalších částech těla zvířete.

Podle něj se ječmen šíří napříč celým Brnem, tedy od centra po okrajové části. Účinné řešení je podle Jurka jediné, posečenou hmotu vždy odklidit. „Když se seká křovinořezem a hmota se nechá ležet, semena v ní dál dozrávají,“ vysvětluje.

Aby se populace ječmene oslabila, je podle něj nutné intenzivně sekat a vyhrabávat dva až tři roky. Rychlé a spolehlivé řešení podle něj existuje, ale je nákladné. „Rychle pomůže jen vybagrování trávníku do hloubky asi 30 centimetrů a navezení nové zeminy,“ oznamuje. Chemické postřiky podle něj nefungují dostatečně, protože semena v půdě přežívají dál.

Co dřív bylo plevel, už nevadí. Teplejší klima mění zeleň ve městech

Ječmen myší je jednoletá tráva s nápadnými, měkkými a dlouhými osinami, které tvoří husté, válcovité klasy světle zelené až žluté barvy. Dorůstá zhruba 20 až 60 centimetrů, rychle klíčí, brzy dozrává a jeho osiny se snadno ulamují a šíří se dál.

