Do Brna se vrací Jazzfest, umělci poprvé zahrají i v historických vodojemech

  8:55
JazzFestBrno se vrací do Brna ve znamení oslav čtvrtstoletí své existence. Na 25. ročník si pořadatelé připravili program plný hvězd jazzové i příbuzné hudby. Návštěvníci se tak mohou těšit na jména jako Brad Mehldau, Christian McBride, Joshua Redman nebo Peter Bernstein. Hudební svátek startuje už v pátek.
Mark Turner (JazzFestBrno 2016, 11. 4., Sono Centrum)

Mark Turner (JazzFestBrno 2016, 11. 4., Sono Centrum) | foto: Michal Odehnal

Wayne Shorter (JazzFestBrno 2016, 13. 4., Bobycentrum)
John Patitucci, Wayne Shorter Quartet (JazzFestBrno 2016, 13. 4., Bobycentrum)
Brian Blade, Wayne Shorter Quartet (JazzFestBrno 2016, 13. 4., Bobycentrum)
Danilo Pérez, Wayne Shorter, Wayne Shorter Quartet (JazzFestBrno 2016, 13. 4.,...
24 fotografií

„Podařilo se nám získat takzvané mladé lvy, tedy generaci muzikantů, která vyrostla v devadesátých letech minulého století a od té doby se drží na špici jazzové scény,“ přibližuje umělecký ředitel a dramaturg festivalu Vilém Spilka.

Program odstartuje již v pátek banjista Béla Fleck, harfenista Edmar Castañeda a bubeník Antonio Sánchez. Na pódiu se tak setkají držitelé celkem 22 cen Grammy, z nichž nejvýraznější osobností je Fleck, považovaný za nejvýznamnějšího světového hráče na banjo. Formace vystupující pod názvem BEATrio představí nezvyklou kombinaci nástrojů v brněnském Sonu od 19:30.

O týden později, tedy 13. února, se v Sonu představí kontrabasistka, zpěvačka a skladatelka Esperanza Spalding, považovaná za jednu z nejvýznamnějších osobností současného jazzu střední generace. Držitelka pěti cen Grammy ve své tvorbě osobitě propojuje jazz, fusion, neo-soul, R&B, bossa novu i latinský jazz.

Z archivu – RECENZE: Brno ukázalo, co všechno může mít nálepku jazz

Kromě velkých hvězd se na festivalu představí také nadějní umělci, které vrchol kariéry teprve čeká. „Letos je to například Julius Rodriguez. Je to muzikant, který je sice formálně vzdělaný, ale zároveň dokáže vstřebávat uliční vlivy a reflektovat dnešní dobu,“ uvádí Spilka. Tento mladý talent vystoupí 22. března v Cabaret des Péchés.

Jazzfest Brno

Koná se od 6. února do 21. května na různých místech Brna

V sobotu 28. března potěší milovníky žánru jedni z nejuznávanějších jazzových umělců současnosti – klavírista a skladatel Brad Mehldau a kontrabasista a skladatel Christian McBride. Hudba tohoto stylotvorného dua zaplní prostory Besedního domu. Oba mají na kontě spolupráci s velkými jmény hudebního průmyslu. Zatímco Mehldau dříve spojil síly například s letos vystupujícím Joshuou Redmanem, McBride spolupracoval například se Stingem či Céline Dion.

Letos nejen jazz, ale i kombinace s jinými žánry

Novinkou letošního ročníku je série FACE, která představuje současnou hudbu překračující žánrové hranice a rozšiřuje tak působení festivalu. Nabídne hudbu sdílející s jazzem spíše hodnoty, jako jsou otevřenost, autenticita či odvaha. Podle Spilky jde například o rap, hip hop, elektroniku, ambient, minimalismus a další styly. V rámci série vystoupí kapela KUF a Samo Benko Orchestra. Koncerty se uskuteční 31. března v Kabinetu MÚZ.

Mark Turner (JazzFestBrno 2016, 11. 4., Sono Centrum)
Wayne Shorter (JazzFestBrno 2016, 13. 4., Bobycentrum)
John Patitucci, Wayne Shorter Quartet (JazzFestBrno 2016, 13. 4., Bobycentrum)
Brian Blade, Wayne Shorter Quartet (JazzFestBrno 2016, 13. 4., Bobycentrum)
24 fotografií

Dalším velkým lákadlem festivalu bude britské instrumentální trio GoGo Penguin, které ve své hudbě pracuje s prvky breakbeatu, minimalismu, trip-hopu i progresivního rapu. Hudba jedné z nejsledovanějších britských kapel, někdy označovaná jako „akustická elektronika“, zazní 28. dubna v Sonu.

O týden později vystoupí opět v Sonu saxofonista Joshua Redman, jedna z nejvýraznějších osobností současného jazzu. V Brně vystoupí vůbec poprvé. Jarní program zakončí 21. května londýnský bubeník Tom Skinner, kterého hudební nadšenci mohou znát například z kapely The Smile nebo z působení ve skupině Sons of Kemet. „Bude to vizuálně-hudební zážitek, protože Vodojemy jsou architektonicky i akusticky velmi zajímavé,“ hodnotí Spilka prostory, do nichž JazzFest zavítá vůbec poprvé.

JazzFestBrno slaví čtvrtstoletí. Stylově a s velkými jmény

Jarní a podzimní program festivalu dohromady každoročně přiláká v průměru kolem 12 tisíc návštěvníků. Kromě publika z Česka přijíždějí na JazzFest i lidé ze zahraničí – především z Maďarska, Rakouska, Polska a Slovenska. Zájem o jazz je podle Spilky stabilní a návštěvnost, i když třeba lehce nárazovou, si pochvaluje. „Od toho ten festival je – aby lidi, kteří na jazz běžně nechodí, vytáhl z domu a přiměl je zajít na takový koncert,“ doplňuje.

Celý seznam vystupujících interpretů je společně se vstupenkami k dohledání na stránkách JazzFestBrno.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Polívka se poprvé ukáže na jevišti se všemi třemi syny, hra je vzpomínkou na „Pecu“

Bolek Polívka se syny (zleva) Vladimírem, Františkem a Janem.

Vladimír, Jan a František, tak zní jména tří synů Bolka Polívky. Čtveřice se nyní poprvé setkává na jevišti, a to jako hlavní protagonisté představení Anděl v lihu. To Polívka věnoval svému...

Peníze na brněnské nádraží se nakonec našly, přípravy se mohou naplno rozjet

Velkoryse pojatá vstupní hala nového brněnského nádraží. Přes průhledné sklo...

Mračna, která už se stahovala nad přesunem brněnského hlavního nádraží k řece Svratce, se rozplynula. Po přepracování státního rozpočtu novou vládou Andreje Babiše (ANO) totiž železničáři oznámili,...

Dva mrtví po nehodě na D1 v Brně. Kolona měla až 21 kilometrů, provoz už obnovili

U Brna se srazil náklaďák s dodávkou. Nehoda má tragické následky

Dva lidé zemřeli ve čtvrtek ráno při srážce nákladního auta a dodávky na dálnici D1 v Brně. Nehoda komunikaci uzavřela krátce po 05:00 asi na 194. kilometru ve směru na Vyškov. Před místem srážky se...

Legendárnímu brněnskému klubu zbývají poslední dny, na podzim bude k nepoznání

Hudební klub Šelepka zahájil v lednu 2026 rekonstrukci.

Hudební klub Šelepka, jak ho během 55 let znaly generace Brňanů, brzy nenávratně zmizí. Do budovy, v níž se psala historie místního bigbítu, se v nejbližších dnech zakousnou bagry a těžká technika....

Stát na brněnské MotoGP pořádně vydělává. Ekonomové spočítali kolik

Marc Márquez na trati Masarykova okruhu při Grand Prix v Brně. (červenec 2025)

Vyplatí se státu, Brnu a Jihomoravském kraji posílat nemalé sumy na motocyklovou Velkou cenu? Základní otázka, která se kolem Grand Prix vznáší každý rok. Experti z Vysoké školy ekonomické (VŠE) nyní...

Do Brna se vrací Jazzfest, umělci poprvé zahrají i v historických vodojemech

Mark Turner (JazzFestBrno 2016, 11. 4., Sono Centrum)

JazzFestBrno se vrací do Brna ve znamení oslav čtvrtstoletí své existence. Na 25. ročník si pořadatelé připravili program plný hvězd jazzové i příbuzné hudby. Návštěvníci se tak mohou těšit na jména...

6. února 2026  8:55

Problémy na vinicích odhalí v předstihu drony a AI. Poznají, že je réva ve stresu

Vinohrady vinařství Znovín Znojmo

Schopnost odhalit blížící se problémy na vinici dřív, než je půjde rozpoznat pouhým okem? Pro mnoho vinařů sen, kterému však výzkumníci z Vysokého učení technického v Brně dávají reálnou podobu....

6. února 2026  5:47

Z centra Brna mizí po 30 letech Baťa, nejbližší prodejny jsou v nákupních centrech

Uzavřením prodejny Baťa v České ulici mizí z historického centra Brna další...

Z historického centra Brna mizí další stálice. Po více než 30 letech se uzavřely dveře prodejny Baťa. Od 90. let minulého století sídlila ve funkcionalistické budově v České ulici, známé historicky...

5. února 2026  16:56

Pokus o znásilnění v Brně. Obnaženého útočníka chytili při činu, pomohl školák

Cizinec se pokusil znásilnit ženu, policisté ho vzápětí dopadli

Hlasité volání o pomoc zachránilo před znásilněním ženu v brněnských Horních Heršpicích. U železniční trati poblíž Kšírovy ulice ji v neděli v sedm ráno sexuálně napadl cizinec. S útočníkem se...

5. února 2026  15:44

Březina v okrese Brno-venkov, ale jaká? Dvě stejnojmenné obce si pletou i úřady

V okrese Brno-venkov mají raritu, dvě obce se stejným názvem.

Že existují obce se stejným názvem napříč Českem, není až takové překvapení. Pro rozlišení jedné či druhé se používají okresy. Jenže to nestačí v případě dvou obcí Březina na jihu Moravy. Jedna obec...

5. února 2026  14:23

Roky v Rize mu přinesly syna i rolexky do trezoru. Zbrojovce nabízí Mareš zkušenost

Petr Mareš na tréninku Zbrojovky Brno

Před deseti lety byl levý bek Petr Mareš upovídaný, někdy vznětlivý a hlavně nadějný fotbalový reprezentant. Kouč Karel Jarolím jej vyzkoušel proti Dánům, Litvě a Belgii a obránce Mladé Boleslavi...

5. února 2026  12:36

Na D1 padly za jediný měsíc čtyři mosty. Podívejte se, jak je drapáky rozkousaly

Demolice mostu nad dálnicí D2. (10. ledna 2026)

Demolice mostů byly v lednu výraznou součástí prací na náročné přestavbě křižovatky D1 a D2 a s ní souvisejícím rozšiřování dálnice na jihu Brna. Během jediného měsíce stavbaři zdemolovali čtyři...

5. února 2026  12:29

Ukrajinec a Ruska na jedné lodi. Ve výboru menšin oba hájili Okamuru

Tomio Okamura (2. února 2026)

Novoroční projev předsedy Poslanecké sněmovny a šéfa SPD Tomia Okamury se dostal i na jednání jindy spíš nenápadného výboru pro národnostní menšiny v Brně. Jeho výroky vzbudily velkou debatu,...

5. února 2026  11:16

Když mrazivé počasí těší. Nadšenci řádí na obrovské ledové stěně ve Víru

Nadšenci řádí na ledové stěně ve Víru kousek za hranicemi Jihomoravského kraje.

Dlouhotrvající mrazy udělaly radost i sportovcům ve Víru na Žďársku, který leží jen kousek za hranicemi Jihomoravského kraje. Letošní zima přinesla do hlubokého údolí řeky Svratky ideální podmínky,...

5. února 2026  10:24

Vize se rozplynula. Futuristická čtvrť v Brně nebude, místo ní postaví školu

Návrhy chytré brněnské čtvrti Špitálka slibovaly místo se spoustou zeleně či...

Domy se zelení či sportovišti na střechách plánovalo Brno téměř deset let v dnešní západní části teplárenského komplexu na Špitálce. Dokonce se ve vizualizacích počítalo s využitím chladicí věže jako...

5. února 2026  5:55

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Na dálnici D1 se srazil kamion se dvěma dodávkami, provoz u Brna je přerušen

Ilustrační snímek

Nehoda kamionu a dvou dodávek zastavila ve středu po 17:30 dopravu na dálnici D1 na 174. kilometru ve směru na Brno. Policisté dopravu odklánějí na sjezdu číslo 168 u Devíti křížů ve směru na Domašov...

4. února 2026  19:46

Pouličníci Brna: kdo je Bertha von Suttner? Měli ji za blázna, přesto získala nobelovku

Premium
Bertha von Suttnerová (na snímku v pozdějším věku) zasvětila svůj život boji...

Pro přehled po kom, kdy a proč jsou pojmenovány brněnské ulice, neudělal v Brně nikdo tolik jako místní historička Milena Flodrová. A právě ona před pár lety prohlásila, že ty pojmenované po ženách...

4. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.