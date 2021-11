Studenti zprovoznili předválečnou jawu, chybějící stupačku vytiskli

V roce 1934 vyjel z dílny společnosti Jawa nový motocykl, který nesl označení 350sv. Tehdy jich vyrobili asi jen dva tisíce kusů.

Jeden z nich, přímo z roku začátku výroby, po téměř devadesáti letech doputoval do restaurátorské dílny Vysoké školy báňské v Ostravě. Ta motorce vdechla nový život a nedávno ji představila na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.

Na restaurování stroje, který získali v opravdu špatném stavu, pracovali tamní studenti a experti zhruba rok. „Na motorce byl zkroucený rám, který se musel narovnávat. V minulosti k ní totiž někdo připojil postranní vozítko, na což ale nebyla stavěná,“ popisuje Lukáš Kudrna z restaurátorské dílny.

Nezbytné bylo nově nakoupit ty díly, které byly na stávajícím stroji ve špatném stavu. To však nebylo jen tak, protože těchto motocyklů se dochovalo jen pár. „Dneska už jich může být jen asi 150 až 200 kusů,“ odhaduje.

Kromě nákupů autentických dílů z třicátých let, popřípadě jejich replik, ovšem univerzita využila i moderních technologií, jimiž disponuje.

„Na motocyklu chyběla levá stupačka, takže jsme si zdigitalizovali tu pravou, vytiskli 3D model, na jehož základě jsme pak vyrobili odlitek z litiny,“ přibližuje Kudrna výrobu. Díky tomu, že na škole mají vlastní slévárnu, nemuseli ani výrobu zadávat nikomu jinému.

Svítí, troubí i startuje

Občas ale přece jen museli sáhnout po expertech zvenčí, například když chtěli vrátit Jawě autentickou červenou barvu. Ta byla skrytá pod nánosy dvou dalších.

„Probojovat se na tu původní bylo náročné, abychom lak nepoškodili, proto jsme v tomto případě nechali práce na expertce pro tuto oblast,“ říká Kudrna. Motocykl se jim za rok práce podařilo dostat do takové formy, že dnes svítí, troubí nebo startuje jako kdysi. Sám Kudrna se na něm projel ve školním areálu.

Teď však mají restaurátoři před sebou ještě těžší práci. Na dílnu jim totiž zamířila motorka americké značky Indian Scout z roku 1927.

„Je to nejstarší americký výrobce motocyklů. Na počátku dvacátého století šlo o největšího výrobce na světě, u nás před Jawou byla tato značka také nejprodávanější,“ přibližuje Kudrna. Mnoho strojů, odkud by mohli brát náhradní díly, se ale do dnešní doby nezachovalo. Když se zadaří, opravený stroj chtějí za rok představit opět v Brně.