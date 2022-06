Za brutální zacházení se zvířaty pošlou veterináři na majitele jatek policii

„Veterinární správa zjistila na jatkách závažné hygienické nedostatky už loni v říjnu a provoz byl v listopadu na několik týdnů pozastaven,“ uvedl její mluvčí Petr Majer.

Majitelem jatek je firma Intramo Znojmo. Její zástupce minulý týden po zveřejnění videa aktivistů ze spolku Zvířata nejíme do telefonu pouze řekl, že jde o dva roky staré záběry a vše je vyřešeno. Představit se nechtěl a zavěsil.

Veterináři zvažovali nejprve podání podnětu pro porušení zákona na ochranu zvířat. „Ale došli jsme k rozhodnutí, že intenzita porušení legislativy je vyšší a mohla by naplňovat skutkovou podstatu trestného činu,“ vysvětlil Majer.

Porušení legislativy, které by bylo důvodem pro podání podnětu obci s rozšířenou působností či dokonce trestního oznámení, se dosud při veterinárním dozoru nezjistilo.

Na velkých jatkách obvykle bývá stálý veterinární dozor. Ta hrabětická však patřila k menším a jejich provoz nebyl pravidelný, proto zde stálý dozor nebyl. Aktivisté minulý týden před jatkami protestovali proti hrubému zacházení se zvířaty, sešlo se jich přes dvacet.

Spolek Zvířata nejíme dlouhodobě usiluje o to, aby byly povinně na všech jatkách zavedené kamerové systémy, které by sice vždy nezabránily hrubému chování zaměstnanců, ale jejich chování by bylo pod veřejnou kontrolou. Petice, kterou mohou lidé podepisovat, má aktuálně 24 tisíc podpisů.

Veterináři kontrolují jatka pravidelně a na některých z nich nacházejí porušení předpisů. Při kontrole téměř všech jatek v Česku v roce 2019 našli veterináři pochybení u devíti procent z nich.