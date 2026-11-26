Nejviditelnější je pro kolemjdoucí zejména betonáž prvního a druhého nadzemního podlaží nového sálu. To je však jen jedna část prací. „Dále probíhá hloubení stavební jámy pro budoucí technologické centrum, vrtání kotev a betonáž pažení jámy,“ vyjmenovala Radka Loukotová z tiskového střediska brněnského magistrátu.
Právě v místě tohoto technologického centra, které bude schované pod zemí a jehož součástí je zejména vzduchotechnika a klimatizace, narazili loni archeologové na vzácný nález torza měšťanského domu ze 13. století. To tam nemohlo zůstat, protože jáma musí být kvůli technologiím hlubší a přeprojektování by zabralo dalších několik let.
„Jde o unikátní památku, takže jsem se spolu s archeologem profesorem Josefem Ungerem hodně snažil, aby se zachránila,“ prohlásil brněnský primátor Jakub Hruška (KDU-ČSL).
Torzo domu odborníci rozebrali, vyzvedli a aktuálně je uložené v depozitáři. „Část bude později opět sestavena a přístupná ve vnitrobloku kulturního centra. Na budoucím náměstí Ludvíka Kundery bude na místě nálezu obrys půdorysu seskládaný z originálních kamenů ze zdí domu,“ sdělila Loukotová.
Vyzvednutí, přesun torza a jeho uskladnění vyšly podle ní na zhruba 20 milionů korun navíc oproti plánovanému rozpočtu, další peníze spolyká i zpětné umístění. Tam ještě přesný rozpočet město nezná.
Jubileum skladatele nestihnou
Tento nečekaný nález a hledání řešení, jak dál, nakonec stavbu Janáčkova kulturního centra zdrží zhruba o rok. Nestihne se tak rok 2028, kdy uplyne rovných 100 let od úmrtí Leoše Janáčka a kdy se nový sál měl podle informací z loňského roku otevřít. Hotovo má být podle současných plánů až na konci roku 2029. Přesný termín otevření však zatím kvůli nezbytným povolením a kolaudaci nedokáže magistrát v tuto chvíli sdělit.
Hruška slibuje, že nejen rozpočet, ale i termín chce vedení Brna důsledně hlídat, aby se stavba roky očekávaného sálu dál neprotahovala. Jak ostatně připomíná brněnská radní pro kulturu Jana Janulíková (Za Lužánky), o sálu se v Brně mluví stejně dlouho jako o novém nádraží, tedy pomalu sto let.
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„Nový koncertní sál není jen budovou pro Filharmonii Brno. Je to investice do budoucnosti města, jeho identity, mezinárodní prestiže i kulturního cestovního ruchu. Příklady Hamburku, Helsinek nebo Paříže ukazují, jaké pozitivní efekty může mít špičkový koncertní sál pro atraktivitu města, pro zahraniční umělce, nová publika i návštěvníky a že se mohou stát přirozenou součástí života města,“ míní.
Pokračující práce si chválí i architekt Petr Hrůša. „Je to až zázračná symbióza všech účastníků této složité stavby,“ sdělil s tím, že to vyžaduje trpělivost každé strany. Osobně je na rostoucí kulturní stánek jako Brňan hrdý.
Jak jinak než s úsměvem sleduje rostoucí budovu v sousedství současného sídla Filharmonie Brno její šéfka Marie Kučerová. „Často stavbu pozorujeme z nádvoří Besedního domu a s nadšením komentujeme, co nového přibylo. Třeba šikmá žlutá plošina, kterou tam teď vidíme, je základem budoucího schodiště vedoucího od šaten do sálu,“ popsala.
Primátor však připomíná, že sál pro 1 200 diváků nebude jen důstojným zázemím pro vážnou hudbu. „Je navržený pro jazz, world music, elektroniku nebo pěvecké koncerty, takže v něm můžou hrát i hosté z Česka a ze zahraničí. Poslouží ale i úplně jinak, třeba při předávání cen, na kongresech nebo konferencích,“ řekl Hruška.
Je však logické, že sál takového formátu, který v příštím roce vyroste do své konečné šestipodlažní výšky, bude něco stát při provozu. Prozatím město počítá s navýšením každoročního příspěvku pro Filharmonii Brno coby provozovatele o 33 milionů korun. To se ale může změnit.
Sbírka na varhany
Stále taky nejsou jasné ceny vybavení budoucího sálu. V současnosti se řeší výběrové řízení na dodávku interiérů stejně jako na nové varhany. „U nich vítěze oznámíme v nejbližších dnech,“ doplnila Loukotová s tím, že sbírka, která na jejich pořízení běží už pátým rokem, bude otevřená až do instalace varhan.
V tuto chvíli je na účtu necelých 850 tisíc, náklady ale budou mnohonásobně vyšší. Odhady hovoří o dalších 100 milionech korun k dosud celkové sumě za sál ve výši zhruba 2,5 miliardy korun.
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Mnoho lidí nejspíš uvítá i to, že pod sálem budou nové podzemní garáže pro téměř dvě stovky aut. Ty jsou sice hotové už devět let, dosud ale kvůli staveništi a nedokončenému sálu zůstávají zavřené. „Budou fungovat podobně jako dnes garáže pod Janáčkovým divadlem,“ řekla Loukotová. Budou tak placené pro všechny včetně rezidentů z nejužšího centra města, nebudou ale naopak rezervované jen pro návštěvníky sálu.
Po dostavbě objektu a dokončení rozsáhlých prací v České ulici se chystají velké změny i v ulici Veselé, v bezprostředním sousedství vznikajícího sálu. Nově by měla být klidnější zónou bez tolika aut jako nyní. Někteří řidiči dnes bezohledně zastavují své vozy zčásti na chodníku a nevadí jim přitom ani zákazové značky a žluté čáry na silnici. Podél širších chodníků se proto plánuje instalace sloupků, které by jim v tom zabránily. Zároveň v ulici přibudou stromy a případně posezení před některými podniky.
Radní pro dopravu Adam Zemek (Piráti) navíc nedávno prohlásil, že by chtěl do ulice zákaz vjezdu kromě zásobování. Dočasně má tento zákaz platit už nyní o adventu.