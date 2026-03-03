V napjaté situaci vidí zájemci z Česka příležitost, volají mi, líčí makléřka z Dubaje

Realitní makléřka Jana Zapletalová z Dubaje | foto: koláž iDNES.cz / Ondřej Hanuš

Autor:
  12:12
Svůj život v Dubaji, kam se odstěhovala v roce 2021, označuje za splněný sen. V sobotu zde však Jana Zapletalová prožila chvíle hrůzy, když se ocitla v blízkosti íránského útoku. „Byl to obrovský pocit bezmoci,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz bývalá modelka původem z Bučovic na Vyškovsku, která se vypracovala v realitní makléřku v přední dubajské společnosti a na začátku tohoto roku prodala vilu za téměř dvě miliardy korun.

Sama v Dubaji vlastní tři nemovitosti, i proto tu přes současné těžkosti plánuje zůstat. „My, co tu žijeme dlouhodobě, víme, že můžeme státu věřit a že se o nás bezpečnostní složky postarají, jak nejlépe mohou,“ míní Zapletalová.

Jaká je nyní situace v Dubaji? Jak fungují místní úřady s ohledem na bezpečnost, jste dostatečně informovaná?
Dnes (rozhovor vznikal v pondělí, pozn. red.) je situace v Dubaji klidná, ale před dvěma dny bych mluvila jinak. Poprvé za pět let, co tu žiju, jsem měla strach. V sobotu večer nám dokonce dvakrát přišlo nouzové upozornění do mobilu. Úřady tady reagují velmi rychle. Vše monitorují. Pokud existuje jakékoli riziko, okamžitě dostanete oficiální upozornění.

Představte si, že jste uprostřed moře a nemáte, kam utéct. Byl to obrovský pocit bezmoci.

V napjaté situaci vidí zájemci z Česka příležitost, volají mi, líčí makléřka z Dubaje

Premium
3. března 2026  12:12

Ve štábu nosili lžičky, ve vteřině vše zmizelo, líčí Alena z Peče celá země

Alena Šrámková z Kuřimi se v letošním ročníku soutěže Peče celá země...

Diváci ji vídají každý sobotní večer na televizních obrazovkách, jak peče pro mlsné jazýčky porotců soutěže Peče celá země. Alena Šrámková z Kuřimi na Brněnsku se probojovala minimálně do semifinále...

28. února 2026  9:05

Agresivní pacient proskočil na ambulanci skleněnými dveřmi, pak běhal mezi auty

Nejen v Brně, ale z pohledu celokrajského zdravotnictví je Nemocnice...

V ambulanci Nemocnice Milosrdných bratří v Brně policisté v pátek odpoledne zasahovali u agresivního pacienta. Muž později tvrdil, že byl pod vlivem drog. Před hlídkou utíkal až na silnici.

27. února 2026  19:37

