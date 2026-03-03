Sama v Dubaji vlastní tři nemovitosti, i proto tu přes současné těžkosti plánuje zůstat. „My, co tu žijeme dlouhodobě, víme, že můžeme státu věřit a že se o nás bezpečnostní složky postarají, jak nejlépe mohou,“ míní Zapletalová.
Jaká je nyní situace v Dubaji? Jak fungují místní úřady s ohledem na bezpečnost, jste dostatečně informovaná?
Dnes (rozhovor vznikal v pondělí, pozn. red.) je situace v Dubaji klidná, ale před dvěma dny bych mluvila jinak. Poprvé za pět let, co tu žiju, jsem měla strach. V sobotu večer nám dokonce dvakrát přišlo nouzové upozornění do mobilu. Úřady tady reagují velmi rychle. Vše monitorují. Pokud existuje jakékoli riziko, okamžitě dostanete oficiální upozornění.
Představte si, že jste uprostřed moře a nemáte, kam utéct. Byl to obrovský pocit bezmoci.