„Poslední rok jsem čelila dost intenzivní šikaně ze strany některých jednotlivců,“ popisuje v rozhovoru devětapadesátiletá historička.
Odchod z vedení instituce, kterou pomáhala budovat od samotných začátků, přitom zvažovala už několik let. Během svého působení musela podle svých slov opakovaně bojovat za zachování jeho samostatnosti. Přesto věří, že její rezignace může přispět ke změně. „Zřizovatel si díky ní muzea více všimne, a to je velmi potřeba,“ podotýká Jana Horváthová.
Vím například o významné představitelce jedné brněnské organizace, která prohlásila, že nikdy nepřekročí práh cikánského muzea.