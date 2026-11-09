Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Často mě přehlíželi, byla jsem pro ně ta Romka. Ředitelka o konci v muzeu i šikaně

Autor:
  17:00
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Fotogalerie7 Premium

Jana Horváthová stála v čele brněnského Muzea romské kultury více než dvacet let. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Více než dvacet let stála v čele brněnského Muzea romské kultury, u jehož zrodu v roce 1991 sama byla. Na konci srpna však Jana Horváthová na funkci ředitelky rezignovala. Za jejím odchodem stojí nejen dlouhodobé vyčerpání, ale také spory a osobní útoky.

„Poslední rok jsem čelila dost intenzivní šikaně ze strany některých jednotlivců,“ popisuje v rozhovoru devětapadesátiletá historička.

Odchod z vedení instituce, kterou pomáhala budovat od samotných začátků, přitom zvažovala už několik let. Během svého působení musela podle svých slov opakovaně bojovat za zachování jeho samostatnosti. Přesto věří, že její rezignace může přispět ke změně. „Zřizovatel si díky ní muzea více všimne, a to je velmi potřeba,“ podotýká Jana Horváthová.

Vím například o významné představitelce jedné brněnské organizace, která prohlásila, že nikdy nepřekročí práh cikánského muzea.

Vyzkoušejte siPremium za 19 Kč/měsíc

S reklamou Bez reklam

Měsíční

19
99 Kč
Předplatit
Platí na prvních 5 měsíců pouze pro nové předplatitele

Roční

989
Předplatit
Ušetříte 17 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

První Globus otevřel před 30 lety. Na nákupy se do něj sjížděly i zájezdy

Od černobílých letáků a nedělního zavírání až po bezkontaktní platby a...

Od černobílých letáků a nedělního zavírání až po bezkontaktní platby a samoobslužné skenování. Globus připomíná tři desetiletí svého působení v Česku i proměny, kterými prošlo nakupování.

Nenápadný luxus na strmém svahu. Chaty nad Znojmem nadchnou nejen výhledem

Základem kabin je pevně zapuštěná železobetonová konstrukce. Aby totiž mohly...

Lepší místo s výhledem na Znojmo nenajdete: na strmém svahu Kraví hory, který od řad vinné révy přechází postupně v divočinu národního parku Podyjí, stojí dvě chatky či, jak jim říkají architekti,...

Mladík předjížděl kamion přes plnou čáru. Srážka na Vyškovsku stála řidičku život

Tragická dopravní nehoda mezi Vícemilicemi a Nevojicemi u Bučovic na Vyškovsku...

Tragická dopravní nehoda uzavřela v pátek ráno na celé dopoledne silnici I/50 u Bučovic na Vyškovsku. Osmnáctiletý řidič osobního auta při předjíždění nákladního vozu vjel do protisměru, kde se...

Trafika pro exprimátorku Vaňkovou. Za plný plat bude dohlížet na Veletrhy

Markéta Vaňková (ODS). (10. října 2026)

Dnes už bývalá brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS) před volbami avizovala, že odejde z veřejného života a vzdá se politických funkcí. Kvůli svému zdravotnímu stavu už ani nekandidovala a tento...

Nezávislá média? Bohušu, pospěš! Kvůli médiím zaplnilo náměstí v Brně 9 tisíc lidí

Demonstrace na podporu veřejnoprávních médií na náměstí Svobody v centru Brna....

Dvě protestní akce na podporu České televize a Českého rozhlasu se odpoledne konaly v centru Brna. Ze Zelného trhu vyšel po čtvrté hodině pochod studentů, který skončil na zaplněném náměstí Svobody....

Kauza vydání knihy zpochybňující holokaust. Soud znovu rozhodl, uložil podmínky

Městský soud v Brně se začal ve čtvrtek 23. ledna 2025 zabývat projednáváním...

V případu vydání knihy Germara Rudolfa Holocaust pod lupou, která zpochybňuje fakta o holokaustu, v pondělí Městský soud v Brně uložil třem obžalovaným podmíněné tresty, potrestal i nakladatelství....

9. listopadu 2026  15:41,  aktualizováno  17:48

Často mě přehlíželi, byla jsem pro ně ta Romka. Ředitelka o konci v muzeu i šikaně

Premium
Jana Horváthová stála v čele brněnského Muzea romské kultury více než dvacet...

Více než dvacet let stála v čele brněnského Muzea romské kultury, u jehož zrodu v roce 1991 sama byla. Na konci srpna však Jana Horváthová na funkci ředitelky rezignovala. Za jejím odchodem stojí...

9. listopadu 2026

Soud opravil výsledky voleb v brněnské Bystrci, ANO přišlo o jeden mandát

ilustrační snímek

Krajský soud v Brně v pondělí vyhověl stížnosti uskupení Bystrčáci, Piráti, TOP 09 a nezávislí pro Bystrc a opravil výsledky letošních komunálních voleb v brněnské městské části Bystrc. Podle soudu...

9. listopadu 2026  15:51,  aktualizováno  16:46

Rybáři loví největší moravský rybník, kvůli suchu až po čtyřech letech

ilustrační snímek

Po čtyřech letech se rybáři vracejí k výlovu největšího moravského rybníka Nesyt na Břeclavsku. V akci budou od pondělí do čtvrtka. Dříve byl výlov každý podzim, kvůli nedostatku vody a v souladu s...

9. listopadu 2026  12:39

Na Hodonínsku hořely odstavené vagóny, v jednom se našlo lidské tělo

Hasiči v noci na pondělí zasahovali u požáru odstavených vagónů na nádraží ve...

Hasiči v noci na dnešek likvidovali požár odstavených vagónů na nádraží ve Veselí nad Moravou na Hodonínsku. V troskách jednoho z pěti zasažených vagonů našli torzo lidského těla. Jedna členka...

9. listopadu 2026  8:51,  aktualizováno  12:28

VIDEO: Agresor při konfliktu s řidičkou urazil obuškem zrcátko auta

Muž vytáhl obušek a urazil řidičce zrcátko

Agresivní chování muže, který se v noci na sídlišti v Brně hádal se ženou sedící za volantem auta, natočil náhodný svědek. Na záběrech je vidět, jak se muž během výměny názorů rozmáchl a obuškem...

9. listopadu 2026  12:21

ODS v Brně vedou syn exprimátora a Fialův zeť. Nahradí politiky spojené s Blažkem

Nové vedení brněnské ODS tvoří předseda Matyáš Svoboda (vlevo) a Michal...

Novým předsedou ODS v Brně se stal její jediný zástupce v novém vedení města Matyáš Svoboda. Šestatřicetiletý syn někdejšího primátora Richarda Svobody a nový radní pro majetek a bytovou výstavbu...

9. listopadu 2026  11:28

Brno chce dostat lidi na kola. Do roku 2050 má cyklodoprava tvořit 15 procent

Před pruhy pro kola má v Brně většinou přednost parkování.

Tři procenta dnes, patnáct za necelé čtvrtstoletí. Brno chce výrazně změnit způsob, jakým se lidé pohybují po městě. Ambiciózní plán počítá se stovkami kilometrů páteřních cyklotras i bezpečnějším...

9. listopadu 2026  5:51

Část obličeje měl úplně vtlačenou dovnitř. Medik o stáži v Nepálu za ničivých povodní

Premium
Tomáš Šipoš při stáži v Nepálu

Co všechno musí člověk zvládnout, když se ocitne v nemocnici, kde si pacienti kupují i rukavice pro lékaře? Brněnský medik Tomáš Šipoš poznal zdravotnictví v Nepálu z bezprostřední blízkosti. Během...

8. listopadu 2026

O vyloučení na Slavii se trenéři přeli. Když tohle bude procházet..., dumal Trpišovský

Kapitán Artisu Jeřábek vidí červenou kartu v duelu se Slavií.

Nechápal, kroutil hlavou, mával rukama. „Tohle druhá žlutá karta být neměla. Vyloučení rozhodlo,“ ulevil si Roman Nádvorník, trenér fotbalistů Artisu Brno, po ligové porážce na Slavii (1:4). „Když...

8. listopadu 2026  18:59

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Slavia - Artis 4:1, rychlý gól, pak hra v přesile. Lídr se však rozstřílel až po půli

Sestřih zápasu
Slávisté Chytil (vlevo) a Jurásek slaví branku druhého jmenovaného.

Slávističtí fotbalisté v tréninkovém tempu proškolili ligového nováčka, po nezáživném prvním poločase po pauze přidali ve hře i střelecky. V utkání 14. kola první ligy porazili brněnský Artis 4:1 a...

8. listopadu 2026  14:08,  aktualizováno  17:27

Nehoda uzavřela dálnici D1 ve směru na Ostravu. Přispěla k ní zřejmě mlha

ilustrační snímek

Nehoda tří aut zavřela v neděli před 9:00 na více než hodinu dálnici D1 na 232. kilometru na Ostravu. Řidiči museli místo nehody objíždět přes D46 a silnici 47, na dálnici se mohli vrátit v...

8. listopadu 2026  10:16,  aktualizováno  10:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.