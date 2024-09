Peníze do MotoGP se kraji nikdy nevrátí, kritizuje lídr Hlasu Moravy Vitula

„Teď je jistota, že jsme nezávislí a nikdo už nás nemůže odnikud vyhodit,“ oznamuje lídr kandidátky Vitula. Koalici tvoří nezávislí kandidáti, jímž je i on sám, Zelení, Idealisté a uskupení SEN21 a LES.

Mrzí vás, že už nemáte značku Spolu, kterou si vybrala koalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09? Na jihu Moravy jste s ní přišli první.

Z průzkumů nám vylezlo, že značka má spíš negativní konotace. Ubírala nám mezi lidmi, kteří jsou nakloněni nás volit. Mysleli jsme, že bude vnímána alespoň neutrálně. Když jsme ale zjistili, že část našich voličů odkládá Spolu bokem bez ohledu na to, o jaké Spolu jde, rozhodli jsme se název změnit.

Jako ústřední heslo máte „Hlas, který bude slyšet“. Ale v zastupitelstvu tomu tak příliš nebylo.

Pracujeme ve výborech a komisích. Bohužel v okamžiku, kdy nemáte výkonnou moc a rada opozici nechce příliš slyšet, to moc nefunguje. Když se navíc hejtman vyjádří, že nás nepotřebuje, těžko se něco mění.

Opozice se však proti koalici příliš nevymezovala...

Kraj z velké části rozhoduje o záležitostech, které jsou správou běžných věcí. Většina je nerozporná. Jestli někde schraňujete pozemky kvůli silnici a tato věc tvoří polovinu bodů zastupitelstva, je to prostý výkon. Hodně se to liší od úrovně státu, kde se tvoří zákony, a obce, kde to všechny zasahuje napřímo. Ale když se něco kritizovalo, většinou jsme byli kritiky my.

V čem jste se zásadně vymezili?

Letiště, sanatorium Pasohlávky. U něho jsme rozporovali záměr výstavby a celkovou investici. Pak to byly drobnější věci, jako stavba hokejové haly v Brně. Je potřeba říct, že pan Grolich vede víceméně stejnou koalici, která řídí Brno. Utkali jsme se na tématu zrušení záměru třetího kotle v brněnské spalovně. Hodně jsme na hejtmana tlačili, aby se tím zabýval.

Hala je ale věcí Brna.

Ano, ale kraj ji podporuje. Rozhodl se do ní vkládat peníze. Rozporovali jsme to, je to nešťastný záměr.

Primárně Brna se týká i kotel, byť má významný dopad na krajský plán nakládání s odpady.

To ano, ale hejtman se celou dobu tvářil a vymlouval, že s ním o kotli nikdo nekomunikuje. Avšak v momentě, kdy mám schválenou koncepci odpadového hospodářství, kde spalovna hraje ústřední roli, abychom splnili všechna legislativní kritéria, tak být hejtmanem, křičel bych jinak. Tvářit se, že mi o zrušení kotle nikdo neřekl, přitom o tom všichni vědí, mi přijde hodně slabé. Až jsem měl dojem, že moc nechce vyvolávat roztržku s magistrátem. Ale tady by měl, jde fakt o obrovský průšvih pro celý kraj.

Téma neprůhledných smluvních vztahů okolo brněnského letiště otevřel váš kolega Petr Kunc na jarním zastupitelstvu. Přitom se objevuje před volbami opakovaně.

Ano, ale je potřeba říct, že jsme ho opakovaně otevírali čtyři roky. Petr se vyptával, sháněl materiály. Po tématu velmi šel, z řady míst na kraji mu nechtěli vycházet vstříc. Je to věc, která je docela velký průšvih, ale holt hejtman má hezky natočená videa, takže to mizí v prohlubni času.

Jakou mají voliči záruku, že se nerozštěpíte jako po minulých volbách, což vyvrcholilo vyloučením vás a Petra Kunce z TOP 09?

Doplatili jsme na to, že v „topce“ tehdy nastupovalo nové vedení s Vlastimilem Válkem. Na kandidátku dostal Tomáše Třetinu, který se o ní vyjadřoval negativně, přesto mu nebylo proti mysli si na ni stoupnout a být zvolen do zastupitelstva. My na to pak takhle doplatili. Teď je jistota, že jsme nezávislí a nikdo už nás nemůže odnikud vyhodit. Se všemi z první desítky jsem mluvil, vím, jak jsou na tom názorově. Proti minulé kandidátce nemáme lidi, kteří s ní nejsou vnitřně sladěni.

V programu máte, že chcete zachovat regionální nemocnice. Hrozí podle vás zrušení některé?

Víme, že u ivančické nemocnice se o tom spekuluje. Kdo ví, jak to s ní bude. Něco jsme slyšeli o kyjovské, ale to vám nikdo neřekne otevřeně. Je to někde v hlavách dotyčných. My jenom říkáme, že tohle není dobrá cesta a zdravotní péče v území musí být zachována.

Slibujete zajistit pro každého Jihomoravana zubaře, praktika a dokonce kardiologa. Jak to chcete udělat? Není to primárně role zdravotních pojišťoven?

Je jasné, že praktik nemůže být v každé vesnici. Ale v rozumných dojezdových vzdálenostech, což jsou většinou obce s rozšířenou působností, by se daly udělat polikliniky. Chceme se bavit o tom, že by se na této úrovni mohla vybudovat síť poliklinik, které by mohly zajistit první záchyt pacientů.

V dopravě označujete za klíčovou tu vlakovou. Jak se dá vylepšit?

Rychlá vlaková doprava je bezpochyby klíčem k tomu, aby se rozvíjely okrajové regiony kraje, ať už Znojemsko, Hodonínsko, nebo Kyjovsko. Ty mají dlouhodobě ekonomické problémy, ale pokud se tam podaří dosáhnout rychlého spojení, stoprocentně to území posune výrazně dál. Specificky Znojemsko potřebuje vysokorychlostní připojení. Velmi rádi bychom ho podpořili, protože by pro region znamenalo neuvěřitelný posun.

Z úrovně kraje ho ale nepostavíte.

To sice ne, ale kraj má k dispozici „zurku“ (zásady územního rozvoje – pozn. red.), což je docela silný nástroj. A co si budeme nalhávat, v řadě případů je aktér blíž území schopný najít řešení, které stát nenajde. Stát má nějaká pravidla, podle kterých jede, a vlastně ho moc nepálí, zda to trvá pět, nebo deset let. Kraj je hodně blízko, v zastupitelstvu jsou lidé z celého regionu. Většinou věc vázne na něčem, co se dá lokálně vyřešit.

Kraj musí podle vás ještě víc investovat do svých silnic, ale už teď jsou částky rekordní.

Peníze se hodně zvedly, síť silnic je ale velmi zanedbaná. Se změnou rozpočtového určení daní a s více penězi od státu by se měla oblast posílit. Objemy peněz do ní jsou stále nedostačující, mohlo by dojít ke zvýšení v desítkách procent.

Uvažujete o vytvoření krajského bytového fondu. K čemu poslouží?

Spíš jako doplňková záležitost pro extrémní případy, kdy pomůže se splácením úroku – nikoliv úvěru – obci, která má potřebu poskytnout dobré bydlení třeba pro lékaře. Nemyslím si, že by to byl silný nástroj, který ovlivní trh.

Kraj by za peníze z fondu sám nic nestavěl?

Může být víc příkladů. Za mě je ale lepší pomoct obcím než se do výstavby pouštět sám, protože kraj na ni momentálně ani nemá.

Do Brna se vrátí MotoGP, na niž kraj ročně pošle 35 milionů. Je to rozumná částka?

Je to úplná blbost, tyto peníze se kraji nikdy nevrátí. Všechny výpočty jsou úplně fiktivní, protože čísla nikdy nikdo nespočítá. Moc nechápu, na jakých daních by se vlastně měly vracet. Spíš mi na tom přijde vtipné, že se zpráva objeví tři týdny před volbami. Je to zjevně PR místní brněnské kliky.

Vy jste nový povodňový park v Židlochovicích otevřeli v červenci, tedy také krátce před volbami.

To ano, ale připravujeme ho čtyři roky. Měli jsme schválenou dotaci dva roky zpátky, od podzimu se stavělo. Je to velká shoda náhod. Kolem projektu běhám pět let, a že to vyšlo takhle hezky před volbami, je pro mě dobré, ale tohle neumíte načasovat.

Věříte si ve volbách na víc než 6,6 procenta, jež jste měli minule?

Minule jsme neměli špatný výsledek. Máme třeba paní starostku Trněnou ze Šlapanic, Hanku Potměšilovou z Hustopečí. Hodně si věřím, že se dostaneme do zastupitelstva, považuji to skoro za jisté. Podle mě je možný stejný, nebo lepší výsledek než minule.

S kým případně půjdete do koalice?

Klasická politická odpověď je, že nedělíme zajíce, který ještě běhá po lese. Tohle je hodně dopředu.

Koho rozhodně do koalice nechcete?

Extremisty. To znamená SPD a KSČM, potažmo subjekty, které je obsahují.

Hodně se ale mluví o pokračování stávající koalice. Jste dopředu smíření s rolí v opozici?

Nemyslím si, že to má pan hejtman tak jisté. Hodně záleží na tom, co bude chtít pan Blažek (ministr spravedlnosti a šéf jihomoravské ODS – pozn. red.). Druhá věc je, že se nemusí do zastupitelstva dostat všechny současné subjekty. Uvidíme, jak posílí ANO a ovlivní celkové součty. Tři mandáty sem a tam – a výsledek se může výrazně promíchat. Vnitřně mám pocit, že část lidí ve stávající koalici není z hejtmana úplně nadšená, takže je otázka, jestli bude opravdu zase hejtmanem, jak všude vykládá. Já bych o tom měl pochybnosti.