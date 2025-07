Ve svém obchodním týmu má Kostecký zatím tři lidi, tato sestava se však časem postupně rozroste. „Do budoucna to bude kolem deseti lidí, což na první období bude stačit,“ oznamuje.

S jakým vytížením arény pro první období provozu počítáte?

Aby se počet nehokejových akcí minimálně vyrovnal množství hokejových zápasů Komety.

Ta za sezonu odehraje zhruba 30 až 40 utkání. Takže tolik tam bude i dalších akcí ze světa sportu a kultury?

Přesně tak. K dnešnímu dni (21. července) máme zaplněných zhruba 70 až 80 dní pro rok 2027. Konkrétnější ale teď být ještě nemohu.

Brněnský magistrát podle dřívějších prohlášení počítá s tím, že se v hale bude v budoucnu konat 120 akcí ročně. Je to reálné?

Já bych to upřesnil: jde o počty dnů, kdy bude hala využita. Takže v průměru každý třetí den se v ní bude něco dít.

A je to tedy reálné?

Po nějaké době k tomu lze skutečně směřovat.

Kdy k tomu může dojít?

Myslím, že bude trvat zhruba dva až tři roky, než se brněnská hala dostane ve známost a promotér zjistí, jaké podmínky mu poskytuje.

Aréna se má návštěvníkům otevřít zhruba za rok. Jaký velký tahák, třeba v podobě koncertu, ji rozsvítí?

Všechno je stále ve stadiu příprav. Vy jste posledně psal, že spousta jiných pořadatelů různých akcí zveřejňuje interprety v předstihu, ale to je zpravidla ve chvíli, kdy je po podpisu smlouvy. My v tuto chvíli ještě smlouvy nepodepisujeme, vše je ve stadiu rezervací, protože termín otevření arény je sice naplánovaný, ale bylo by neskutečné riziko v tuto chvíli podepsat akci za 20 milionů korun, kdyby se termín kvůli prodloužení stavby nestihl.

12. května 2025

Ale ani na rok 2027, kdy je takřka jisté, že už bude aréna fungovat, jste dosud žádnou kapelu neoznámili. Na rozdíl od sportovních akcí, které se uskuteční už příští rok na podzim.

Ale to není nic výjimečného. Když se podíváte na jiné obdobné haly, nejen pražskou O2 arenu, tak málokterá z nich na tu dobu už něco ohlásila. Zveřejnění koncertu bývá zpravidla navázané na to, že se začínají prodávat lístky. V našem případě ale ještě nemáme stoprocentně hotové rozmístění sedadel.

Jinými slovy jste závislí na projektantech, až vše definitivně doladí.

Jednak, a také s tím souvisí druhý faktor. Když promotér plánuje koncert, tak si musí do haly zakreslit scénu a úhly viditelnosti. Aby věděl, odkud půjde dobře vidět a kam naopak prodávat lístky s horší viditelností. Až budeme mít potřebné podklady, předáme je promotérovi a ten si vše vyhodnotí.

A kdy tyto dokumenty budete mít, aby promotéři mohli začít detailně plánovat a pak s vámi závazně podepsat smlouvy?

Do konce prázdnin chceme mít balíček těchto dokumentů hotový.

Využití Areny Brno Arena má být otevřena v roce 2026. Pro rok 2027 se zatím počítá s obsazením 70 až 80 dnů (včetně hokeje), ideálem je program na zhruba 120 dnů v roce.

Mohou tak lidé očekávat, že se ještě letos na podzim dozvědí, kdo bude v hale hrát?

Určitě. A také, jaké tam budou jiné společenské akce.

Kdekoho však napadne, že žádná špičková kapela už nebude mít v kalendáři na příští rok pro otevření haly prostor a že se tedy dostane spíš na umělce druhé nebo třetí kategorie.

Přestřihnutí pásky a slavnostní otevření neznamená, že druhý den můžeme udělat velký koncert světové kapely. Hala musí projít zatěžkávací zkouškovou akcí, což nemůže být koncert kapely, jako je třeba Metallica. U takových už musí vše šlapat jako hodinky.

Kdy se tedy dá očekávat, že hala zažije skutečný trhák? Stihne se to už v příštím roce?

V roce 2026 bude v aréně na přelomu listopadu a prosince mistrovství Evropy v ženské házené, na to se teď soustředíme, protože i tento šampionát bude celkem ostrým testem. Větší společenské akce a koncerty tak řešíme spíš pro rok 2027.

Vydělá si na sebe hala už v tomto zmíněném roce?

Předpokládáme, že provozně si na sebe vydělá.

To je ale jen provozní výsledek. Druhou věcí jsou splátky úvěru, kvůli nimž nejspíš bude aréna celkově ve ztrátě. Je do budoucna plán, že si vydělá i na tyto splátky?

Teď se dělá plán na rok 2026. Co bude dál, to vám v tuto chvíli nikdo neřekne.

Narážím na slova kritiků arény, že bude pro Brno zátěží a černou dírou na peníze. Jak byste na to reagoval?

V Česku existují menší sportoviště, která si na sebe vydělají, takže by brněnská aréna nebyla výjimkou. Zisková je ale jen jedna, a to O2 arena. Ta navíc funguje už od roku 2004 a nevím, po jak dlouhé době se dopracovala k tomu, že je v zisku.

Spíš jsem mířil k tomu, jestli máte zadané, kolik dní musíte mít pokrytých, aby hospodaření skončilo v plusu.

To není o počtu akcí, ale o sumě, kterou z těch akcí musíte získat. Příjmy nejsou jen za vstupenky, ale za využití názvu haly, produktová partnerství, prodeje skyboxů, reklamu. Program v aréně nemůže být jen o hokeji a velkých koncertech, ale i o menších akcích, které podpoří a zaplatí sponzoři.

Když budu uvažovat pohledem velké kapely, tak Praha pro ni bude zajímavější než Brno. Je známější, navíc tam mají O2 arenu, která má větší kapacitu, než bude mít brněnská hala. V Praze tak může mít interpret větší příjem. V Brně by musel nižší kapacitu kompenzovat dražšími lístky, což pro něj může být riziko. Co jej tedy přitáhne právě na výstaviště?

Když si někdo může odnést o sedm tisíc sedaček víc, logicky půjde tam. Ale není výjimkou, že jsou dva koncerty v republice a nemusí být oba na stejném místě. Nemusí být ani koncerty pro maximální kapacitu. Vždy je to o tom, kdo za umělce jedná, jestli na to kývne, nebo ne. V případě zpěvačky Billie Eilish nebo kapel Rolling Stones či AC/DC jsme už samozřejmě v úplně jiném vesmíru, ale jinak nevidím důvod, proč by halová kapela nemohla v Brně vystupovat. Vyprodat Brno taky nebude jednoduché a každý umělec se tím rád pochlubí, jak je tomu dnes v případě O2 areny.

17. ledna 2025

Čím konkrétně přesvědčujete promotéry a jednotlivé interprety, aby šli koncertovat do Brna místo Prahy?

Může to pro ně být nový trh. Pokud někdo v Praze vystupoval několikrát, může mít obavu, že to už nebude fungovat. Brno taky nabízí nový moderní prostor, je dobře dostupné, je tady letiště i pětihvězdičkové hotely. Samotné Brno je velké, s přilehlým okolím může jít klidně o 700 tisíc obyvatel.

Plány na velkou halu ale existují rovněž ve Vídni, v Pardubicích zase rozvíjí vizi obří haly tamní podnikatel a majitel hokejového klubu Petr Dědek. Není to pro Brno hrozba do budoucna? Oba stánky budou proti Praze blíž a zároveň také budou větší.

Stavět se bude vždy. Stejně jako se postaví hala ve Vídni, může nová vyrůst v Bratislavě nebo Budapešti. Já sice tyto plány vedu v patrnosti, ale není to něco zásadního, s čím bych nějak kalkuloval.