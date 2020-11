Spálil trička a zapil žal. Hejtman Grolich se rozloučil s COOL starostou

Někdejšího stand-upového komika Jana Grolicha (KDU-ČSL) ve středu zvolili krajští zastupitelé jihomoravským hejtmanem v netradičním prostředí auly univerzitního kampusu. Svou předvolební kampaň vedl jako „COOL starosta“ obce Velatice na Brněnsku. První den v nové funkci se dojemně, ale s humorem s celou kampaní rozloučil.

V krátkém videu Grolich nejdříve roztrhal, pak i spálil, trička s nápisem „jsem COOL“, do koše také vyhodil všechny placky a nálepky s logem kampaně.

„Já mám teď asi nejsmutnější oznámení, které jsem tady ve videích kdy dělal. Ale když jsem se rozhodl kandidovat na hejtmana, tak to jednou přijít muselo. Říct to musím. Já už tady prostě nemůžu jako blbec lítat v kšiltovce a říkat si nějakej COOL starosta. Takže se s tím prostě musím rozloučit a dělat to trošku jinak. A vážněji,“ oznamuje Grolich svým fanouškům na Facebooku nalomeným hlasem.



Za tklivé melodie pak na trávě u velatického obecního úřadu zapíjí žal tvrdým alkoholem. V pozadí plápolá oheň, v němž mizí Grolichova trička. Závěr videa však napovídá, že svých zvyků a postojů se Grolich ani v hejtmanském křesle vzdát nehodlá.

Lidovecký hejtman se vedení kraje ujal po Bohumilu Šimkovi (ANO). Při přebírání funkce mu mimo jiné poděkoval za hladké předání vlády nad krajem.

„Děkuji vám za to, že jste mě s sebou vzal do krizového štábu a pomohl mi se seznámit s tím, co nás teď bude čekat. Nevím, jestli si tak jako my sedli na kafe ve Středních Čechách, aby střídání stráží proběhlo hladce. Velmi si toho vážím,“ prohlásil.

Podle Grolicha vstupuje nové vedení kraje do nejtěžšího období za celou dvacetiletou existenci krajské samosprávy. „Jsme uprostřed krize způsobené celosvětovou pandemií. Věci, které jsme brali jako samozřejmé, už samozřejmé nejsou. A my teď máme dvě možnosti. Buď se budeme snažit držet vyjetých kolejí a dělat všechno tak, jako by se nic nestalo, a nebo začneme věci dělat jinak. Vezměme si to dobré, co se tady za dvacet let udělalo a postavme na tom nový kraj,“ vyzval Grolich.



Mladý lidovecký hejtman povede koalici složenou kromě své strany také z Pirátů, ODS a Starostů pro jižní Moravu.