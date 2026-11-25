Tu nyní podle svých slov považuje za prioritu. Dřív dokonce připustil, že by se hejtmanského postu mohl vzdát.
„Vždy jsem byl schopný vyhodnotit, jestli mé prioritní pracovní aktivitě dávám, co potřebuje. Pokud ne, vždy jsem si život přeorganizoval tak, abych to prioritní zvládal. Stejně to mám i teď. Priorita je celostátní politika, kam mě lidi poslali s rekordním počtem hlasů,“ prohlásil Grolich.
Stejně jako většina krajských radních zastává více funkcí, za což jej opozice kritizuje. „Je evidentní, že tato kumulace neprospívá jemu ani kraji. Je namístě se ptát, zda zvládne posty hejtmana, předsedy strany, senátora a místopředsedy Senátu. Úkolem hejtmana je řešit problémy kraje, ne objíždět Česko a besedovat všude možně mimo jižní Moravu z postu šéfa strany,“ poukázal lídr opozičního ANO Milan Vojta.
Přesto má Grolich za sebou výrazné regionální tahy. V oblasti zdravotnictví rozjel dlouhodobě zamýšlenou transformaci krajských nemocnic na akciové společnosti, hejtmanství se do ní pustilo i přes odpor části zaměstnanců a opozice.
„Věděli jsme, že se musíme transformaci věnovat, protože kromě Vysočiny jsme poslední kraj, který jí neprošel. Nyní už víme co a jak, potřebné zadání odsouhlasilo zastupitelstvo. Teď máme dva roky na to, abychom prošli celým procesem,“ říká Grolich s tím, že nyní už je debata s odbory věcná.
Opozice se k přeměně špitálů řízených krajskou firmou Jihomoravská zdravotní (JMZ) staví od začátku odmítavě.
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„Vyvolává ve mně vážné pochybnosti. Vedení kraje slibuje efektivnější řízení, ale zaměstnancům nedokázalo dostatečně vysvětlit, co konkrétně se pro ně změní. Místo jistoty přicházejí obavy a nejistota. Navíc se bavíme o projektu s předpokládanými náklady až sto milionů,“ zmiňuje Petra Rédová Fajmonová (za SD-SN).
V JMZ navíc vedení kraje loni udělalo kontroverzní personální změny, když nečekaně odvolalo šéfa Martina Pavlíka a nahradilo jej Vladimírou Danihelkovou, partnerkou náměstka hejtmana pro dopravu Jiřího Crhy (oba ODS) a ředitelkou blanenské nemocnice.
Předloni krátce po svém nástupu zase krajská vláda musela kvůli personální nouzi a málo porodům uzavřít porodnici v Ivančicích. Grolich řešil i krizi ve znojemském špitále, kde se část zaměstnanců postavila proti řediteli.
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Od letošního září funguje nové Sanatorium Pálava, jež poskytuje následnou rehabilitační péči pacientům po závažných úrazech a operacích. Projekt oceňuje i opozice. Hejtmanství se ho podařilo dokončit včas a sehnat dostatek personálu, příští rok spustí plný provoz.
Neustálé odklady naopak provázejí otevření hodonínského S-centra. Klienti se do domova vrátí až pět a půl roku po poničení tornádem, má se tak stát za několik týdnů. Míst v zařízeních pro seniory je v kraji dlouhodobě málo, ještě v tomto volebním období proto začnou vznikat dva domovy se zvláštním režimem v Bučovicích a Veselí nad Moravou.
Potíže s penězi na vlaky i silnice
S dvouletým zpožděním oproti slibům se mají lidé dočkat nových vlaků na tratích přes Kyjov do Starého Města u Uherského Hradiště a též na úseku dráhy do Třebíče. Vedení kraje původně hovořilo o roku 2029, nakonec se tak stane až v příští dekádě.
„Na železnici máme za sebou obří kus práce. V listopadu jsme schválili výzvu k podání finálních nabídek na pořízení zcela nových bateriových vlaků, od prosince 2031 by měly obsluhovat hlavně Vlárskou dráhu a trať mezi Brnem a Třebíčí. Mají obrovskou výhodu – tam, kde je trať elektrizovaná, využijí trolejové vedení a na dalších úsecích plynule pokračují na baterie, aniž bychom potřebovali naftu. Díky tomu zásadně zmodernizujeme cestování i tam, kde elektrizace chybí,“ zdůrazňuje Crha.
Jde o zakázku za více než sedm miliard korun, které bude hejtmanství splácet postupně. V plánu na nové vlaky pokračuje navzdory loňskému krachu žádostí o dotaci 6,4 miliardy pro projekt za 9,1 miliardy. Tehdy se počítalo až se 48 vlaky. „Tohle fiasko bylo velký neúspěch,“ hodnotí opozičník Vojta.
Podle Grolicha bude možné zakázku rozšířit na původně zamýšlený rozsah, když se opět objeví šance na dotaci.
Řidiče na řadě míst kraje dál trápí tahy plné děr. Silničáři dávají díky penězům od hejtmanství na opravy už přes dvě miliardy, ale ani taková suma nedostačuje k tomu, aby byl stav většiny cest z pohledu šoférů uspokojivý.
Je však nutné zmínit, že se kraj musí vypořádávat s výpadkem přes 300 milionů, které dříve posílal stát. Tento zdroj za vlády Andreje Babiše (ANO) zcela zmizel, navíc během vládnutí předchozího Fialova kabinetu nedošlo ani ke změně rozpočtového určení daní. Díky ní by hejtmanství získalo minimálně stovky milionů navíc, z nichž část by mohlo využít právě na látání děr na silnicích.
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Slibované „rozlétání“ brněnského letiště díky dalším pravidelným linkám se smrsklo na jediný nový, byť velice oblíbený spoj do španělské Malagy. Pouze rok vydržela linka do Říma, dopravce Aeroitalia ji zrušil bez sdělení důvodů. Krachem skončil plán na vysněné spojení s terminálem ve Frankfurtu nad Mohanem, odkud se dá pokračovat do celého světa. Žádný dopravce se do výběrového řízení nepřihlásil.
„Brněnské letiště zdaleka nefunguje podle našich představ. Téměř 740 tisíc odbavených cestujících za rok 2025 ukazuje, že lidé z něj létat chtějí. Nabídka pravidelných spojů mimo hlavní sezonu je ale pro druhé největší město republiky slabá. V zimním řádu jsou jen Londýn a Malaga. Ani přes veškerou snahu se dosud nepodařilo získat celoroční pravidelné spojení s významným evropským přestupním uzlem,“ říká opoziční zastupitel Libor Bláha (SPD).
Vedení kraje hodlá o podobnou linku, klidně i na jiné velké letiště, usilovat i nadále. Postupovat hodlá společně s novými kolegy na brněnském magistrátu.
Podle politologa Michala Pinka z Masarykovy univerzity bude nakonec pro voliče rozhodující něco úplně jiného než například ucpané silnice, železniční doprava nebo další záležitosti řešené vedením hejtmanství. „Krajská politika je ve skutečnosti v českém prostředí derivátem celostátní politiky, ale vykonávaná lokálními, komunálními představiteli. A to je její základní charakteristika,“ poukazuje.