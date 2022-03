Moc takových blbů jako já už nenajdete, říká bývalý fotbalový boss

Neváhal si v jeho jménu zadat s nejsilnějšími postavami ekonomického i společenského podsvětí, ochotně otvíral peněženku, když bylo potřeba vyhrát důležitý zápas, a nakonec i zpřetrhal leckteré vazby v obci na Vyškovsku, pro kterou dýchal a díky kopané ji proslavil v Česku i za hranicemi.

„Moc takových blbů jako já, kteří do fotbalu dali, co měli, už nenajdete,“ poukazuje s nostalgií Gottvald, jemuž je 76 let.