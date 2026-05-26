Pavel vyhověl návrhu akademického senátu, odvolal rektorku JAMU Willi

  15:34
Prezident Petr Pavel odvolal rektorku Janáčkovy akademie múzických umění (JAMU) Barbaru Marii Willi. Vyhověl tak dubnovému návrhu akademického senátu, který vedení školy kritizoval kvůli nefunkčnímu řízení, ztrátě důvěry části akademické obce i napjatým vztahům uvnitř instituce.
Prezident Petr Pavel jmenoval 20. ledna 2026 nové rektory. Mezi nimi byla i...

Prezident Petr Pavel jmenoval 20. ledna 2026 nové rektory. Mezi nimi byla i Barbara Maria Willi z Janáčkovy akademie múzických umění. | foto: Kateřina Šulová, ČTK

Barbara Maria Willi mistrně ovládá hru na cembalo.
Barbara Maria Willi mistrně ovládá hru na cembalo.
Rozhodnutí nyní míří ke spolupodpisu premiéra Andreje Babiše (ANO), informovala prezidentská kancelář.

Akademický senát v dubnu hlasoval o odvolání kvůli opakovaným výhradám k vedení školy. Pro konec rektorky hlasovalo devět z dvanácti členů senátu. Podle jeho předsedkyně Petry Vodičkové byly hlavním důvodem problémy v řízení JAMU a narušená komunikace uvnitř instituce.

Členové senátu v dubnu upozorňovali například na ztrátu důvěry části akademické obce, personální nestabilitu nebo komplikovanou spolupráci vedení školy s jednotlivými fakultami. Kritika směřovala také k údajně netransparentnímu rozhodování a atmosféře uvnitř školy.

„Zásadní bylo, že rektorka nedokázala představit funkční tým. Spolupracovala pouze s jedním prorektorem, který navíc skončí k 30. září. Byl to nedostačující a nefunkční stav. Zaměstnanci nebyli řízeni a chyběli partneři pro vnější instituce,“ řekla v dubnu Vodičková. Připustila, že zákon nestanoví, jak má vedení vypadat, ale rektorka podle ní opakovaně vyjadřované obavy senátu odrážela s tím, že na vytvoření vedení pracuje. „Říkala, že už má jména na prorektorská místa, ale že nám je nesdělí. A dosud žádné jméno nepředstavila,“ řekla Vodičková.

Willi se ale těmto námitkám bránila. „Rektorka má plné právo směřovat vedení tak, aby bylo funkční a odpovědné. Zákon jí dává rozhodovací primát, nikoli povinnost okamžitě naplnit předem očekávaný personální model. Rozhodující je, zda jsou agendy právně a organizačně zajištěny, nikoli zda odpovídají představám kritiků o ‚ideální‘ struktuře,“ oponovala rektorka.

Barbara Marie Willi už dříve uvedla, že některé výhrady považuje za účelové a odmítla, že by školu řídila nekompetentně. Zdůrazňovala naopak kroky vedoucí k modernizaci fungování JAMU i snahu o posílení její mezinárodní prestiže.

Willi stála v čele JAMU od roku 2022. Je uznávanou cembalistkou a hudební pedagožkou, dlouhodobě působila také v zahraničí.

