Naše špička by tu světovou přejela, říká zmrzlinář z Brna. Sází na krupicovou kaši

Gavor se na stupních vítězů neumístil, už dostat se do finále Gelato Festival World Masters je však úspěch. V rozhovoru pro iDNES.cz mimo jiné prozradil, jak plánuje využít zkušenosti ze soutěže, v čem spočívá kouzlo řemeslné zmrzliny nebo proč má muž, jenž ochutnal stovky netradičních příchutí, nejraději vanilkovou.
Co rozhoduje o úspěchu v takto prestižním zmrzlinovém klání?
V první řadě samozřejmě chuť. Další kritéria, která odborná porota zohledňovala, byl příběh, textura a kreativita.
V jakém posuzovaném hledisku jste si nejvíce jistý, a co by se naopak dalo zlepšit?
Za chutí si stojím, ta je vždy stoprocentní. Jsem si ale vědom, že můžeme zapracovat na vizuální prezentaci. U nás na prodejně zmrzlinu nezdobíme a nemáme prosklené vitríny, tím pádem si zákazník nemůže prohlédnout třeba barvu nebo konzistenci. Pro porotce v Las Vegas ovšem podle mě hrála největší roli originalita. Myslím, že hledali spíše netradiční kombinace.
Trvalo několik let, než se mi podařilo si sen o vlastní zmrzlinárně splnit. Na rozjezd bylo potřeba tolik peněz, že mi to ten sen málem sebralo.