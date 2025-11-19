Jako třináct fotbalových hřišť. V Brně a okolí se rozjíždí nové solární elektrárny

Solární elektrárny zatím ve zkušebním provozu fungují v brněnských Černovicích, dokončovací práce ještě pokračují na fotovoltaikách v Blučině u Brna. Panely pokrývají střešní plochy průmyslových budov CTPark Brno a CTPark Brno South, jejichž velikost v součtu odpovídá rozloze třinácti fotbalových hřišť. V případě první budovy energii využívá společnost vyrábějící servery a datová úložiště Wistron. Nájemcem prostor Brno South je výrobce čipů pro auta Inventec.
Podle tiskové zprávy vychází partnerství firem CTP a ČEZ ESCO z jejich společné dlouhodobé snahy rozvíjet udržitelná energetická řešení v průmyslových parcích CTP a snižovat jejich uhlíkovou stopu. „Udržitelnost je pro nás dlouhodobý závazek, nejen součást strategie. Výstavba fotovoltaik pro vlastní spotřebu je dalším krokem k energetické soběstačnosti našich parků,“ uvedl ředitel CTP pro Českou republiku Jakub Kodr.
A jeho slova potvrdila i druhá strana. „CTP to jako náš strategický partner myslí s dekarbonizací vážně a o trendy v moderní energetice se zajímá již dlouho,“ řekl generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák. Ten zároveň přiblížil praktický rozměr práce s obnovitelnými zdroji. „Energetickými úsporami lze do státního rozpočtu přilít dvacet až třicet miliard korun ročně. A to není v době, kdy se řeší konsolidační balíčky a podobně, vůbec špatné číslo,“ konstatoval.
V prezentování ekonomického aspektu fotovoltaik na něj navázal jeho podřízený, šéf divize zelených projektů ČEZ ESCO David Veselý. „Solární panel si na sebe vydělá za čtyři až šest let, uživatelům slouží třicet,“ popsal.
Čermák se poté vyjádřil také k významu jihomoravského regionu pro energetický průmysl. „V energetice se snažíme jít ve stopách Thomase Alvy Edisona, přičemž je symbolické, že první elektricky osvětlenou divadelní budovou v Evropě bylo Mahenovo divadlo v Brně. Tím chci říct, že i když se to tak nemusí zdát, cítíme se být na jižní Moravě doma,“ zhodnotil. Kromě fotovoltaických elektráren pak ve vztahu k regionu zmínil myšlenku hledání úspor energií i skrze brněnské historické budovy nebo Výstaviště.
Na adresu jižní Moravy promluvil také regionální ředitel CTP pro jižní Moravu Michal Dospěl. Ten zmínil zásadní postavení Brna ve vztahu k energetice skrze jeho status univerzitního města s odborníky a studenty technologických oborů, kteří v oblasti zajistí potřebnou vzdělanost pro další rozvoj obnovitelných zdrojů.