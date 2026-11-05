Jako pošťáci nosili úplatky, aby ohnuli přidělování městských bytů
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První Globus otevřel před 30 lety. Na nákupy se do něj sjížděly i zájezdy
Od černobílých letáků a nedělního zavírání až po bezkontaktní platby a samoobslužné skenování. Globus připomíná tři desetiletí svého působení v Česku i proměny, kterými prošlo nakupování.
Hladina Vranova klesla o deset metrů, vodohospodáři už musí zasáhnout
Zbytky zatopené vesnice se znovu vynořují z vody, procházky po obnaženém dně ale nejsou jediným důsledkem sucha. Vranovská přehrada je naplněná ani ne ze třetiny a podobné potíže má také Vír, jeden z...
Studenti v Brně vyhlásili výstražnou stávku, chtějí ji rozšířit po celém Česku
Studenti napříč Českem chystají na úterý 3. listopadu výstražnou stávku proti plánovanému zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Její vyhlášení oznámila ve středu na brněnském náměstí Svobody...
Nezávislá média? Bohušu, pospěš! Kvůli médiím zaplnilo náměstí v Brně 9 tisíc lidí
Dvě protestní akce na podporu České televize a Českého rozhlasu se odpoledne konaly v centru Brna. Ze Zelného trhu vyšel po čtvrté hodině pochod studentů, který skončil na zaplněném náměstí Svobody....
Zvláštní tradice. Hroby dětí a svobodných zdobí peřinky, má to zajímavé vysvětlení
Neobvyklý zvyk dodržují na Dušičky v Ratíškovicích na Hodonínsku. Na hrobech dětí a lidí, kteří zemřeli svobodní, se tam na začátku listopadu každoročně objevují ručně vyráběné peřinky. Tradice,...
Seniorku v Brně srazilo auto, zemřela. Řidič neměl za volantem co dělat
Osobní auto dnes ráno srazilo na přechodu pro chodce v Seifertově ulici v brněnské části Lesná šestasedmdesátiletou chodkyni. Záchranáři ženu ošetřili, zraněním ale při převozu do nemocnice podlehla....
Menší rybníky kvůli suchu možná zmizí. Rybáři mají obavy, co bude za rok
Desítky hektarů rybníků bez vody, menší ryby a obavy z nedostatku vánočních kaprů. Letošní výlovy nebudou pro většinu jihomoravských rybářů tak uspokojivé jako v předchozích letech. Kvůli následkům...
Artis - Bohemians 1:2, hosté dohrávku otočili, domácí byli od 20. minuty v deseti
Fotbalisté brněnského Artisu podlehli v dohrávce 11. ligového kola pražské Bohemians 1:2 a poprvé od poloviny září v soutěži prohráli. Stále čekají na první domácí ligovou výhru. Za hosty skórovali...
Šlachta chce, aby šli lidi znovu hlasovat. Referendum nestihl spojit s volbami
Obyvatelé Pohořelic na Brněnsku se měsíc po komunálních volbách opět vydají k urnám. Hlasování inicioval místní zastupitel, senátor a předseda hnutí Přísaha Robert Šlachta, který si společně...
Paralýza na radnici? Sdružení náhlým krokem znemožnilo zvolení městské rady
Desetitisícové Ivančice nedaleko Brna doposud řídila městská rada, po úterním ustavujícím zasedání zastupitelů ale velkou část kompetencí přebere starosta. Sdružení přitom nečekaný krok učinilo s...
Zbitému a spoutanému seniorovi hrozila smrt. Podle žalobce to nebyl pokus o vraždu
Nejen samotný obžalovaný se chtěl domoci mírnějšího trestu, ale v tomto případě o něj usiloval netypicky také žalobce. Jednání Davida Žaloudka, který ztloukl a spoutal seniora, jemuž bez včasné...
První Globus otevřel před 30 lety. Na nákupy se do něj sjížděly i zájezdy
Od černobílých letáků a nedělního zavírání až po bezkontaktní platby a samoobslužné skenování. Globus připomíná tři desetiletí svého působení v Česku i proměny, kterými prošlo nakupování.
Muž naznačoval manipulaci s hlasy, policie však kvůli falšování řeší jeho kandidátku
Roztřepená pečeť na fotografiích volební urny či dveřích, za nimiž byly přes noc uschovány, dávala podle dlouhodobého kritika vedení Židlochovic na Brněnsku Davida Hořavy tušit, že se údajně...
Obří granát, pumy, miny. Lidé už mají po vyčištění Bořího lesa od munice klid
Je součástí Lednicko-valtického areálu, jedné z nejnavštěvovanějších lokalit na jižní Moravě, a přesto až dosud představoval životu nebezpečnou zónu. V Bořím lese u Břeclavi totiž ještě do roku 1945...
Nezávislá média? Bohušu, pospěš! Kvůli médiím zaplnilo náměstí v Brně 9 tisíc lidí
Dvě protestní akce na podporu České televize a Českého rozhlasu se odpoledne konaly v centru Brna. Ze Zelného trhu vyšel po čtvrté hodině pochod studentů, který skončil na zaplněném náměstí Svobody....
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Vedení výboru jako trafika? Dřív Zelení stotisícový plat tepali, teď si ho vyjednali
Plně placený post předsedkyně výboru pro národnostní menšiny v zastupitelstvu Brna s odměnou více než 100 tisíc měsíčně ještě relativně nedávno kritizovala místní buňka Zelených, která je tradiční...
Bezdomovkyni zasáhl v trafostanici elektrický proud, policisté si dovnitř netroufli
Vážné popáleniny utrpěla minulý pátek sedmačtyřicetiletá žena, když se snažila uniknout nočnímu mrazu. Schovala se do trafostanice u areálu firmy v brněnských Židenicích, na což však krutě doplatila....