Z nádražní budovy v Brně může být po odsunu galerie, plánuje nájemce

Jak to poznamenalo vaše plány?

Vyhovuje nám to. Než se nádraží přesune, potrvá to třeba patnáct let. Nám zbývá třicet. Během roku a půl dostavíme výpravní budovu a ta tu zůstane. Bude ještě nějakou dobu sloužit jako nádraží a až se pak odstěhuje, může z toho být obchodní galerie jako Palladium v Praze, ale v menším.

A proč jste ještě nezačali s opravami hlavní budovy? Současná velká výluka je přece ideální příležitost.

Rádi bychom opravovali, ale pokud téměř každý žádá o prodloužení lhůty, není to reálné. Ke stavebnímu řízení se musí vyjádřit spousta institucí od magistrátního odboru územního plánování a rozvoje, který vůbec nemá lhůtu, až po památkáře, vodaře, teplárny, energetiky, hygienu a na různých úrovních. Nádraží je složitý komplex a navíc na dráze, takže těch vyjádření musí být ještě víc. Vstupní halu ale chceme dokončit ještě letos, a pak to třeba uděláme jako v obchodních centrech. Levé křídlo oddělíme sádrokartonovou příčkou a cedulí: Zde pro vás připravujeme...

Už víte, co bude s bývalou kavárnou Secese?

Je to obrovský prostor, do stropu je zhruba kolem 13 metrů, ale určitě ho otevřeme. Konkrétní uspořádání necháme nejspíš na budoucím pronájemci nebo pronájemcích, ale nebude to jednoduché. Například hygienické normy tenkrát vypadaly jinak než dnes a je potřeba jim objekt přizpůsobit, památkáři přitom žádné úpravy nedovolí. Na to narážíme úplně všude.

Například?

Ve VIP Centru Českých drah jsou nádherné litinové sloupy. Památkáři je chtějí mít oprávněně odhalené pro návštěvníky, kdežto kvůli hasičům je musíme zabednit, protože litina při požáru praská a mohly by se zřítit. Byl by to úžasný obchodní prostor, ale nemůžeme splnit podmínky obou najednou. Bezpečnost lidí je hlavní, takže budou zabedněné.

Kolik bude ještě oprava stát? Předchozí šéf BNSD hovořil o 250 milionech a vám se to v létě 2017 zdálo hodně. Jak to odhadujete nyní?

Teď jsme zhruba na 50 milionech, a to jsme nezačali s hlavní rekonstrukcí. Vzhledem k tomu, jak vzrostly ceny stavebních prací, je možné, že se časem dostaneme na 200 milionů. Pořád ale platí, co jsem řekl už před rokem a půl. Na rekonstrukci musíme vydělat z pronájmů. I když jsou tu problémy veliké, nechtěl bych, aby to vypadalo, že jenom brečím. Budova nádraží i pozemky kolem mají obrovský potenciál, a proto jsme do toho šli.

Ale co když vám ty pozemky zpamátní? Na ministerstvu kultury probíhá řízení o zapsání Malé Ameriky a Uhelného nádraží.

U Uhelného nádraží se bavíme o několika koncových portálech, tedy menších cihlových stavbách zhruba 10 krát 10 metrů, které by se daly přenést jinam. Pokud se kvůli tomu zpamátní celé území až ke Křídlovické, zastaví se tu rozvoj. Znamenalo by to problém nejen pro nás, ale i pro město, které počítá s tím, že by územím vedly cesty, které by propojovaly přednádraží s Jižním centrem. A pokud by se to stalo, je otázka, kdo se o lokalitu bude starat a jestli se to nestane místem pro bezdomovce a nepřizpůsobivé lidi. Dnes máme předkupní právo na pozemky od parkoviště vedle Benešovy až ke Křídlovické ulici. Bavíme se s Kanceláří architekta města Brna, jak by se lokalita dala architektonicky zkultivovat.

A jak by tedy mohla podle vás lokalita vypadat?

Od Malé Ameriky až po Křídlovickou ulici by mohl vzniknout multifunkční komplex s byty. Je to kousek k řece, a pokud by koleje zmizely, vznikne tu zelená zóna. Na konec ledna se chystáme za novým vedením města a chceme naše plány prezentovat. Problém je v tom, že jde o záplavové území. Pomohla by protipovodňová opatření, která se chystají na nábřeží kolem Ronda, případně změna územního plánu.

A co byste si představovali s Malou Amerikou?

Velká část stavby zasahuje pod kolejiště. Pokud ji odkoupíme, upravíme ji bez problémů, spodní část pod kolejištěm by se dala pročistit, odvzdušnit a přeměnit na parkoviště. Na vršku by moly být služby, obchody, tržiště a nějaké prostory pro kulturní akce. Když získáme pozemky, budeme se bavit s městem o případné spolupráci. Teď je to tak, že Amerika nás ročně stojí osm milionů korun a získáváme z ní jen dva miliony.

Říkáte, že máte ve smlouvě předkupní právo na pozemky. Kdy jej můžete uplatnit?

Ve smlouvě je, že až bude pravomocné územní rozhodnutí o novém železničním uzlu Brno. První krok však musí udělat vlastník, tedy České dráhy. Postup máme ve smlouvě.

Vaším předchůdcem ve vedení BNSD byl Jiří Hos. V rozhovoru v létě 2017 jste uvedl, že odešel ze zdravotních důvodů. Hos pak oponoval, že je zdravý a že byl z vedení společnosti vyhozen a navíc připraven o podíl na akciích, který tam měl.

V dokumentech je rezignace ze zdravotních důvodů, pokud to pan Hos podepsal, pak je to otázka svéprávnosti. A z funkce ho odvolala valná hromada. Tečka.

A co ty akcie, o které údajně přišel?

Akcionářem BNSD byla společnost Finworld. V ní ale nefiguroval. Pokud byl skrytým vlastníkem, měl by to mít zdokladované. Pro mě je to jednoznačné – společnost IV Company poskytla úvěr, ten nebyl splácen, a akcie propadly. Proto tady sedím já. Pan Hos tady seděl deset let. Za mě mluví fakta – projektová dokumentace a přípravné práce. Myslím, že za rok a půl jsem udělal víc práce než on za deset let.