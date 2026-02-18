Černý velkochov hrůzy u Brna. Vyhublé slepice bez peří se vzájemně pojídaly

V naprosto nevyhovujících podmínkách držel chovatel 1 700 nosnic a 500 kuřic v Ivančicích na Brněnsku. Slepice denně produkovaly osm stovek vajec, které majitel prodával jako domácí. Neevidovaný velkochov navštívili minulý týden inspektoři Státní veterinární správy, kteří chovateli zakázali až do nápravy prodávat vejce ze dvora a o případu informovali policii.
Inspektoři Státní veterinární správy objevili v Ivančicích na Brněnsku neevidovaný velkochov slepic, které v něm žily v nevyhovujících podmínkách. Denně produkovaly osm stovek vajec, které chovatel prodával jako domácí. (únor 2026) | foto: Státní veterinární správa

Pokud chce majitel v chovu pokračovat, musí zajistit hygienické podmínky dané zákonem.

„Na základě kontrolních zjištění podala Státní veterinární správa policii návrh s podezřením na trestný čin chovu zvířat v nevhodných podmínkách. Bude následovat také podnět městskému úřadu v Ivančicích, který má pravomoc projednat porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání v případě, že dané jednání nebude orgány činnými v trestním řízení vyhodnoceno jako trestný čin,“ uvedl mluvčí Státní veterinární správy Petr Majer.

Chovatel podle něj po sdělení závažných nedostatků začal na nápravě spolupracovat.

Slepice měly po celých 24 hodin k dispozici pouze červené světlo, většina nosnic byla vyhublá a bez peří. Počet nosnic také neodpovídal velikosti prostoru a přílišná hustota chovu vedla ke vzájemnému kanibalismu. Podezření na salmonelózu se z vyšetření trusu a uhynulých slepic nepotvrdilo.

Hladoví vepři uhynuli ve výkalech. Chovatel jde do vězení, firma dostala pokutu

Ve skladu veterináři našli ještě 2 800 vajec. „Chovatel neplnil povinnost nechat vyšetřit zdravotní stav slepic na salmonelózu a také nezajistil vakcinaci na Newcastleskou chorobu, která je povinná pro chovy s více než 500 nosnicemi,“ upozornil Majer.









