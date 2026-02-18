Pokud chce majitel v chovu pokračovat, musí zajistit hygienické podmínky dané zákonem.
„Na základě kontrolních zjištění podala Státní veterinární správa policii návrh s podezřením na trestný čin chovu zvířat v nevhodných podmínkách. Bude následovat také podnět městskému úřadu v Ivančicích, který má pravomoc projednat porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání v případě, že dané jednání nebude orgány činnými v trestním řízení vyhodnoceno jako trestný čin,“ uvedl mluvčí Státní veterinární správy Petr Majer.
Chovatel podle něj po sdělení závažných nedostatků začal na nápravě spolupracovat.
Slepice měly po celých 24 hodin k dispozici pouze červené světlo, většina nosnic byla vyhublá a bez peří. Počet nosnic také neodpovídal velikosti prostoru a přílišná hustota chovu vedla ke vzájemnému kanibalismu. Podezření na salmonelózu se z vyšetření trusu a uhynulých slepic nepotvrdilo.
Ve skladu veterináři našli ještě 2 800 vajec. „Chovatel neplnil povinnost nechat vyšetřit zdravotní stav slepic na salmonelózu a také nezajistil vakcinaci na Newcastleskou chorobu, která je povinná pro chovy s více než 500 nosnicemi,“ upozornil Majer.