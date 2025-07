„Řval něco o satanovi.“ K tragédii v Ivančicích údajně vedl spor kvůli sanitce

Kolem vícegeneračního domu v klidné části Ivančic je obvykle ticho. Ve středu ráno se však z něho podle sousedů ozýval křik, kolem ječely houkačky, běhali policisté a nakonec se ozvala střelba, po níž zůstal jeden muž na zemi mrtvý. Co jí předcházelo policie vyšetřuje.

„V domě bydlel starý pán a mladí s malinkým miminem. V noci mladej pobíhal po balkóně a řval něco o satanovi. Střelbu jsme neslyšeli, ale hukot tam byl,“ popsal soused. Podle místních byla rodina velmi spořádaná, klidná, hodná a vstřícná. Patřila k jehovistům. „Hlavně starý pán je moc hodný člověk, že se něco takového stalo, je šok,“ dodala další sousedka. Podle dalších svědků ze sousedství je miminko měsíc staré.

Útočil údajně mladý muž na svého tchána. K tragédii podle zpráv z místa došlo po údajném rodinném sporu v ulici Pod Jakubem. Co přesně se stalo ale zatím není možné ověřit. Ivančicemi se šíří verze, že došlo ke konfliktu staršího muže a jeho zetě, a to poté, co mladší muž napadl svou ženu a její otec se jí zastal.

Spor údajně vyvolal zhoršený zdravotní stav jednoho z příbuzných, k němuž mladší z mužů odmítal povolit přivolání záchranku. Přesto sanitka přijela. Muž postupně zaútočil nožem na tchána, přivolaného záchranáře i další členy záchranných složek včetně zasahujícího policisty.

Policie ČR @PolicieCZ 2/2 Jednoho z nich zranil, další pak proti útočníkovi musel použít služební zbraň. Ozbrojený muž následkům střelby bohužel podlehl. Na místě probíhají procesní úkony. Případ řeší krajští kriminalisté. Zákrokem policistů se zabývá GIBS. oblíbit odpovědět

„Policista střílel v okamžiku, kdy nožem zaútočil na jeho kolegu a rozběhl se podle jeho výpovědi proti němu a nůž měl stále v ruce,“ řekl redakci iDNES.cz zdroj blízký vyšetřování.

„Před lety se tu zastřelil muž“

U všech tří zraněných se jednalo o bodno-řezná poranění. „Všechny tři pacienty jsme po ošetření převezli k další péči do nemocnice,“ sdělila mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.

Stav pobodaného záchranáře je podle ní stabilizovaný, stav dalších dvou zraněných se nepodařilo zjistit.

Z kusých svědectví sousedů lze vyvodit, že k domu, v němž se konflikt s tragickým závěrem odehrál, napřed přijeli záchranáři. Až ti pak podle prvotních informací volali policii, tedy na základě toho, jak dramaticky se situace v domě zhoršila.

Desetitisícové Ivančice událost šokovala. „Mělo by se jednat o jednu rodinu, ale pokud se to stalo opravdu u nich, je to překvapení. Byli hodní, slušní, jehovisti. Je to tragédie,“ pověděly dvě ženy, žijící v ulici, v níž k neštěstí došlo. „Nic takového tu nepamatuji, je to klidná čtvrť. Akorát pár let zpátky se tu jeden muž zastřelil,“ přidali další sousedé.