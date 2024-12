Zpíváme stromům i zvěři. Iva Bittová o domově v lesích či setkání s dalajlamou

Fanoušky má Iva Bittová po celém světě, na slavných pódiích vystupuje s prestižními orchestry a skvělými hudebníky. V kontrastu s tím tráví ráda volný čas sice na dosah rušnému New Yorku, ale především v krásné přírodě oblasti Hudson Valley, která jí učarovala před bezmála dvaceti lety.

„Nejsem městský člověk, být součástí přírody mi dává pocit domova,“ svěřuje se vynikající skladatelka, hudebnice, zpěvačka a herečka v osobně laděném rozhovoru pro MF DNES.

Proč jste se vlastně do Hudson Valley ve státu New York v roce 2007 přestěhovala?

Důvodem změny bylo hledání dalších tvůrčích impulsů. Místo, ve kterém jsem si našla domov, je uprostřed přírody, v lese, v klidu. Hudebníci jsou tady vesměs talentovaní a vděční za spolupráci. Dalším důvodem je i zdravá a obrovská konkurence v USA. Mám tu také oba syny a spoustu přátel. Upřímně řečeno, nikde není ideální místo pro život, každý kus země má své pro a proti. Tento v Hudson Valley patří k nejkrásnějším ve Státech.

Budete se svým synem Antonínem Fajtem pokračovat v častém společném hraní?

Určitě ano, je to naše rodinná tradice, která funguje spontánně a přináší nám hodně potěšení i vzájemné lásky. Chystáme se v New Yorku do studia dokončit naše společné album a v květnu přiletíme na turné do České republiky společně i s mým kvartetem Chimera.