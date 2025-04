„V médiích a ve společnosti jsou obvykle vyzdvihovány negativní dopady. Samozřejmě že je důležité na ně upozorňovat, ale neměly by se opomíjet ani ty dobré. Jinak to vede k přehnané démonizaci,“ podotýká brněnská expertka, která vliv médií a technologií na životy lidí zkoumá už téměř dvacet let. Za přínos pro tuto oblast si loni v časopisu Forbes vysloužila místo v žebříčku 25 nejvýznamnějších vědkyň Česka.

Proč je tak důležité připomínat i dobré vlivy online prostoru?

Když si neuvědomíme, proč jsou dospívající, na které se ve výzkumech hodně zaměřuji, motivováni tyto služby používat, a náš přístup bude negativní, nepochopíme ani jejich chování. To znamená, že ani nebudeme mít šanci jim pomoct, aby to dělali bezpečně. I když jsou pozitivní vlivy internetu a médií obecně známé a vlastně o nich všichni víme, myslím, že i tak by měly být častěji součástí veřejné debaty. Jako příklad uvedu počítačové hry. Často je násilí v nich spojováno s následným agresivním chováním, ale mnoho hráčů vypovídá o tom, jak si tam například nacházejí kamarády, se kterými diskutují o společných tématech.