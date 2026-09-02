Nedávno jste v USA vstoupil do síně slávy. Jak se instruktor z Česka prosadí za oceánem natolik, že tam i otevírá školy?
Letos to byly hned dvě velké události. Jedno ocenění, Elite Hall of Fame Martial Arts, jsem přebíral na Floridě a druhé v Pensylvánii od Karate Union. Jde o oficiální zápisy do síně slávy za přínos bojovým sportům. Tam se ovšem nelze jen tak přihlásit, musí vás vždy nominovat minimálně dva uznávaní velmistři. Já jsem do Států jezdil jako mladý za prací, později i na dovolené a vždycky si udělal výlet za bojovými sporty, abych navázal kontakty. Přes ně jsem se dostal k pětašedesátiletému mistru Nicku Braaksmovi. Dali jsme si spolu dvouhodinový trénink, aby si na vlastní kůži vyzkoušel, v čem je náš Krav Maga Seal System jiný.
S nejmenšími dětmi je to kapitola sama pro sebe. Skončí trénink, všichni odejdou a mně zůstanou v šatně dvě boty. Jenže každá úplně jiná.