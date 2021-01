Spolek pořádající MotoGP zřejmě zanikne, peníze za vstupenky jsou nejisté

Důvod, proč spolek podle všeho skončí v úpadku je, že organizace tvořená městem a krajem nemá na účtu dost peněz, aby mohla splatit všechny závazky – vrátit peníze za již prodané vstupenky, uhradit promotérské společnosti Dorna poplatek za loňské závody a také zaplatit Automotodromu Brno za pronájem Masarykova okruhu.

A právě vlastníka dráhy jihomoravští politici viní z toho, že jim nedává na výběr než jít právě cestou insolvence. Jeho nároky na opravy a nájemné ve výši přes 30 milionů korun považují za přemrštěné a nabízí „jen“ 5,5 milionu, což je zase málo pro provozovatele okruhu.



„Tuto částku by vzhledem k tomu, že se závody nejedou, dostal vlastně za nic, a je mu to i tak málo,“ shrnul pohled politiků hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).

Jízlivost si neodpustili ani brněnští radní. „Přitom, že se závod nejede, by neměl být s ohledem na mediální prohlášení zástupců společnosti o vytíženosti okruhu a čekací lhůtě na pronájem v řádu měsíců či let, žádný zásadní problém,“ stojí v prohlášení města ohledně „krachlých“ jednání o smírčím vyrovnání.

Ostatně ostré útoky si obě strany vyměňují už delší dobu. Když politici definitivně stopli Grand Prix v Brně, rozohnila se šéfka Automotodromu Ivana Ulmanová.



„Po desetiletí se milovníci sportu snažili a rvali o to, aby v Brně udrželi vrcholné motoristické závody. Za dva roky paní Vaňková a pan Šimek (brněnská primátorka a dnes již bývalý jihomoravský hejtman – pozn. red.) dokázali vše zničit. Vaňková o zrušení závodu mluvila už při nástupu do funkce, takže si splnila sen. Šimek neříkal nic a nedělal nic,“ pálila tvrdě Ulmanová.

Výběr věřitelů se nekoná

A provozovatel okruhu se i teď brání, že jen žádá, co mu náleží.



„Se spolkem máme právoplatně uzavřené smlouvy, u nichž nedošlo k žádnému návrhu ukončení, natož ke skutečnému formálnímu vypovězení. Žijeme v právním státě a očekáváme korektní jednání ve vztahu k smluvnímu vypořádání,“ uvedl mluvčí společnosti Petr Boháč.

Nájemní smlouva je uzavřená i na letošek, podle spolku ale pozbyl nájem účelu, když se závody nepojedou. V nezáviděníhodné situaci se tak ocitá Dorna, protože jí spolek dluží 26 milionů korun. Podobně jsou na tom i fanoušci, kteří si nakoupili už na loňskou Velkou cenu více než 14 tisíc lístků za 32 milionů, ale kvůli organizaci závodů bez diváků je nemohli uplatnit.

A spolek říká, že peníze za vstupenky vrátit nemůže, stejně tak musí čekat i španělský promotér mistrovství.



„Pokud zaplatíme, nejspíš se dopustíme trestného činu, protože některé zvýhodníme nad jinými. Zákon říká, že když nemám na vyplacení všech věřitelů, tak si nemůžu vybrat, že je mi někdo sympatičtější, a na další se nedostane, protože není kde brát,“ přiblížil náměstek brněnské primátorky Jiří Oliva (ČSSD). Také hejtman tvrdí, že insolvence je jediná cesta. „Všechny způsoby, které jsme zkoušeli, bohužel ztroskotaly,“ sdělil Grolich.

Podle insolvenčního správce Tomáše Kučery ale nemusí jít vše hladce. „Když nyní deklarují, že na všechny ostatní závazky mají peníze, a jen jedna konkrétní potenciální pohledávka není krytá, není insolvence na místě,“ tvrdí Kučera.

„Nedělejte z nás rukojmí“

A peníze z brněnského a krajského rozpočtu na dokrytí úhrad politici nechtějí spolku poslat s argumentací, že musí jednat s péčí řádného hospodáře. „Požadavky Automotodromu bych označil za nemravné,“ prohlásil Oliva.

Reakce? „Důrazně žádáme, aby naše společnost nebyla brána jako rukojmí ve vztahu k držitelům vstupenek, kteří oprávněně očekávají vrácení peněz, stejně jako k ostatním věřitelům,“ podotkl Boháč.

Cestu insolvence však už schválili brněnští radní, a jestli vlastník okruhu nesleví z požadavků, už příští týden v úterý tak učiní i brněnské zastupitelstvo. Následně o tom bude jednat i to krajské. Poté už vedení spolku prostřednictvím hejtmana a primátorky Vaňkové (ODS) podá návrh na insolvenci.

A pokud ji soud skutečně vyhlásí, musí se všichni věřitelé – Dorna, Automotodrom a také držitelé vstupenek – do řízení včas přihlásit, aby měli nárok alespoň na částečnou úhradu svých pohledávek.

Je tak možné, že mnozí fanoušci se o tom vůbec nedozvědí, zvlášť ti ze zahraničí. „Velké množství vstupenek drží překupníci, kteří se do insolvenčního řízení přihlásí, jiní ale nejspíš ne, protože to bude pro ně složitý systém,“ tuší Grolich.

Navíc není jisté, kdo jakou částku kvůli nezaplněné kase spolku dostane, a kdy se tak vůbec stane. Insolvenční řízení se může vléct roky.

Politici ale věří, že soud jim dá nakonec ve sporu s Automotodrom em ohledně nároků za pravdu. „V případě, že by insolvenční soud došel k názoru, že jsou jeho pohledávky neexistující, tak by se nevyplácely,“ uzavřel Oliva. V takovém případě by spolek zaplatil celé pohledávky Dorně i za vstupenky.