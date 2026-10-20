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Influencerka Sarah Horáková je známá tím, že mezi své sledující hojně rozšiřuje tematiku folkloru. | foto: chasa Velké Pavlovice

Pochází z Velkých Pavlovic na Břeclavsku a širší publicitu si získala už coby osmnáctiletá finalistka soutěže Miss České republiky 2021 a posléze účastí v první sérii populární reality show Zrádci. Influencerka Sarah Horáková je však známá také tím, že mezi své sledující hojně rozšiřuje tematiku folkloru.
Vlivní na sítích

Na sociálních sítích ukazuje, že nejen její cestovatelský obsah, ale také moravské tradice mají co říct mladé generaci. A nebojí se je přenést i do nezvyklých oblastí, například bojových sportů.

Přitom když před čtyřmi lety natočila video, jak ji babička obléká do tradičního velkopavlovického kroje, rozhodně neplánovala trhat rekordy. „Měla jsem tehdy v hlavě nastavené, že sdílet hody je trapas. Byla jsem na moravskou část svého života hrdá, ale nevěděla jsem, jestli patří na sociální sítě,“ vzpomíná Horáková. „Přemýšlela jsem, co na to řekne převážně městská komunita, která mě do té doby sledovala,“ vysvětluje.

Pořád si myslím, že na sociálních sítích visí tolik blbostí, že pokud tam přibude folklor, opravdu to ničemu neuškodí.

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