Do Brna dorazí světoví influenceři, na skvělou reklamu se těší celý kraj

Předchozí konference, jež se konala ještě v předcovidovém roce 2019 v italském Trentinu, vygenerovala zásah 53 milionů uživatelů a až 150 milionů zobrazení na sociálních sítích.

Že tento druh reklamy funguje i pro jižní Moravu, potvrzují zkušenosti z dřívějška – například zájem, který kraji přinesla nizozemská reality show „Wie is de Mol?“, v překladu „Kdo je zrádce?“, jež se natáčela v Brně, Vranově nad Dyjí, Mikulově, Lednici, Znojmě či Valticích.

„Jakmile se objevila v televizi, zvedla se návštěvnost turistů nejen z Nizozemska, ale i ostatních zemí Beneluxu,“ potvrzuje Marek Babisz, vedoucí Salonu vín na zámku ve Valticích na Břeclavsku, kde se točil jeden díl. Přispěl i fakt, že na sociálních sítích má show desítky fanouškovských skupin a každý díl komentují youtubeři.

Návštěvníky pořad přitáhl i do Brna. „Dokázali jsme využít toho, jak soutěž v Nizozemcích rezonovala. Zacílili jsme několik reklam přímo na ně,“ upozorňuje mluvčí TIC Brno Adéla Nováková, že právě díky vlivu influencerů se městu podařilo podchytit konkrétní cílovou skupinu turistů a přilákat ji k návštěvě.

A nejde o jediný případ, kdy youtubeři a spol. spolehlivě zafungovali coby turistická reklama. Podle Novákové byla pro Brno velmi prospěšná spolupráce s Davidem a Michalem Vaníčkovými, kteří na YouTube a sociálních sítích vystupují jako „Dva tátové“. „Pomohli nám propagovat Brno pas. Kampaň měla velký úspěch, projevilo se to i na prodejích,“ potvrzuje mluvčí.

Stejně tak pomohlo video Janka Rubeše z Honest Guide, který na YouTube zmínil brožuru Gourmet Brno. „Po odvysílání jsme zaznamenali zvýšený zájem o tuto brožuru,“ hlásí Nováková.

Zásadní příležitost

Ještě výraznější efekt očekávají odborníci na cestovní ruch právě od konference Traverse 22, která se vůbec poprvé uskuteční ve střední Evropě. Na tom, aby to bylo v Brně, pracovala Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism čtyři roky.

„Traverse 22 vnímám jako zásadní příležitost pro zviditelnění České republiky v online světě. Přivítáme tu špičky na blogy, Instagram, Twitter, Facebook, ale i přední youtubery a další influencery z různých zemí světa. Akce přesně zapadá do naší strategie a zaměření na digitální marketing,“ pochvaluje si ředitel centrály Jan Herget.

Cílem CzechTourismu je nechat influencery vytvořit autentický obsah, který dále využije. Tak jako se to povedlo Brnu se zmiňovanou holandskou show. Do kraje by pak měli dorazit další návštěvníci z ciziny. „Jižní Morava je hlavním cílem pro domácí turisty a rádi bychom, aby podobnou pozici měla také pro zahraniční hosty. Chceme tak navázat na dobu před covidem,“ poznamenává Herget.

Konference Traverse 22, na které se kromě CzechTourismu podílí i Jihomoravský kraj a Brno, je naplánovaná na víkend 17. a 18. září. Už několik dní předtím ale světoví blogeři můžou vyrazit na prohlídky, ochutnávky, workshopy, sportovní akce a mnohé další aktivity. Podívají se tak například do vinohradů, historického centra Znojma, projdou si úplně novou Muchovu stezku, nakouknou do Slavkova a navštíví také fotogenické Moravské Toskánsko a řadu jiných míst.

I samotné Brno se influencerům pokusí nabídnout to nejlepší, co má. „Pro účastníky chystáme například návštěvu vily Tugendhat, labyrintu pod Zelným trhem, Jurkovičovy vily, prohlídku celého města s průvodcem, noční focení z Kraví hory, vaření s vítězem soutěže Europe Class Chef, ochutnávku vín, návštěvu pivovaru, cestu do vinného města Valtice, výlet na hrad Veveří a spoustu dalších zajímavostí,“ jmenuje brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS).

BBC, CNN i National Geographic

Ostatně také odborná část programu je víc než přitažlivá. V Brně budou přednášet tři desítky osobností, které mají svět cestování a jeho propagaci v digitálním světě v malíčku.

Objeví se mezi nimi třeba Kate McCulleyová, která procestovala 83 zemí a píše o tom blog. Nebo Gavin Ramjaun – britský novinář známý svou spoluprací s BBC, Sky Sports či ITV Breakfast, autor kanálu Man-Zilla. Dále pak Laura Payneová, komička, moderátorka a autorka spolupracující například s BBC Comedy, Comedy Central, Disney a dalšími. Dorazí také mnoha cenami ověnčená novinářka píšící o cestování Jessica Vincentová, jejíž práce se objevily v National Geographic, BBC Travel, Travel + Leisure, CNN Travel nebo The Telegraph.

Pro konferenci Traverse 22 jsou v plánu také poznávací cesty do jiných regionů České republiky. Například v Pardubickém kraji v horském resortu Dolní Morava si věhlasní turisté projdou nejdelší visutý most pro pěší na světě Sky Bridge 721, v Olomouckém kraji okusí vyhlášené syrečky, v Plzni pak ochutnají – jak jinak – proslulé pivo.