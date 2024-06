Miliardář Fait odblokuje Brnu výstavbu sportovišť, která už měla být hotová

Zároveň s tímto plánem požádal i město o prodej chátrající tělocvičny, která je se soukromým objektem stavebně propojená. Chce tak mít celou budovu pod kontrolou.

„Záměrem pana Faita je zrekonstruovat objekty do původní podoby a využívat je podle územního plánu, tedy jako společenský sál či restauraci. Chce, aby tato lokalita byla znovu hezká,“ přiblížil Tomáš Rada, Faitův právní zástupce.

Brněnský patriot, jenž se ve svém byznysu zaměřuje na záchranu skomírajících podniků a investice, podle Rady záměr města na rekonstrukci areálu podporuje, zastupitelé proto souhlasili s tím, že mu tělocvičnu prodají.

Zároveň si ale dali do smlouvy podmínky, že skutečně musí dojít k dohodě na odkupu od dosavadního souseda, a to do půl roku. K tomu Fait nesmí nijak stavební řízení blokovat. Pokud by dohodu porušil, vrátí se tělocvična zpět pod magistrát.

Původní termín město nestihlo

„Jako město jsme se stávajícím vlastníkem opakovaně řešili odkoupení jeho majetku. Byla to však extrémně těžká jednání, která nedošla ke zdárnému výsledku,“ sdělil brněnský radní pro oblast majetku Jiří Oliva (SOCDEM). Pak se ale na scéně objevil právě miliardář Fait se svými vizemi a vedení Brna uvidělo příležitost, která mu může pomoct vyřešit vleklý problém.

Politici totiž věřili, že se dávno kopne do země. S předstihem tak vybrali stavební firmu, nakonec jí ale museli říct, že ze zakázky nic nebude, protože se nepodařilo získat stavební povolení. Navíc bylo třeba upravit původní smlouvu s ministerstvem obrany, od něhož Brno pozemky bezplatně získalo. V ní se totiž magistrát zavázal, že sportoviště budou hotová nejpozději na podzim roku 2023. Nyní je termín posunutý až do roku 2028.

„Do konce tohoto měsíce by mělo být vyhlášeno nové výběrové řízení na zhotovitele,“ poznamenal Martin Mikš, ředitel městské společnosti Starez-Sport, která má na starosti provoz sportovních zařízení. Podle něj by se za rok mohlo začít stavět ideálně s dokončením v roce 2027.

Zatím se však jedná pouze o první část plánovaných sportovišť odhadem za čtvrt miliardy korun, která poslouží veřejnosti. Další etapa zahrnující hlavně komerční nabídku pro organizované sportovce zůstává v šuplíku.