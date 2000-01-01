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Mysteriózní show Záhada paradoxů inspirovaná Sherlockem Holmesem a naplněná nevšedními barvami a živými efekty zvítězila u odborné poroty na letošním ročníku Ignis Brunensis. Švýcarský tým Sugyp díky ní získal hlavní cenu festivalu ohňostrojů a také ocenění za hudbu. Uspěl v konkurenci například ohňostrůjců z Finska, kteří do Brna přijeli vůbec poprvé a hned bodovali nejlepší povinnou částí.
Autor: Petr Ryp
Švýcaři dostali hlavní cenu za svou mysteriózní show inspirovanou záhadami Sherlocka Holmese, naplnili ji nevšedními barvami a živými efekty. O udělení ocenění rozhodovala patnáctičlenná porota složená z odborníků v uměleckých oborech.
Autor: Robert Vystrčil
„Jsem za výhru vážně rád. Do Brna jezdíme už spoustu let. I když se zrovna neúčastníme, chceme se podívat na ohňostroje dalších týmů a potkat se s přáteli, navíc v místě, kde je skvělá atmosféra,“ uvedl designér Sugypu Nicolas Guinand.
Autor: Robert Vystrčil
Švýcarští ohňostrůjci použili množství barevných přechodů a kombinací, které nejsou v ohňostrojných show úplně typické, například zeleno-růžové efekty. Několikrát se jim podařilo vytvořit i efekt padajících hvězd.
Autor: Robert Vystrčil
Prosíme diváky, aby přestali hledat logiku a nechali se unést svými emocemi. Tak zněla prosba designéra švýcarského Sugypu Nicolase Guinanda brněnskému publiku před show Záhada paradoxů inspirovanou záhadami Sherlocka Holmese.
Autor: Robert Vystrčil
Švýcaři odpálili svou mysteriózní show ve středu 1. července večer.
Autor: Robert Vystrčil
Guinand slíbil divákům emoční horskou dráhu, kterou podtrhl zvolenou hudbou. Při tónech povinné skladby Discombobulate od Hanse Zimmera s jejím specifickým staccatem pracoval tým s hladinou i s prostorem oblohy, s efekty střílejícími na všechny strany. „Charakteristický rytmus skladby od nás vyžadoval naprostou preciznost při odpalování efektů,“ zdůraznil Guinand.
Autor: Petr Ryp
„Na Ignis Brunensis jezdí skvělí designéři, show jsou na velmi vysoké úrovni, takže jsme pyšní, že jsme vyhráli v této konkurenci,“ řekl po převzetí hlavní ceny designér Guinand.
Autor: Petr Ryp
„Brno si získalo naše srdce a rádi se v budoucnu na Ignis Brunensis zase vrátíme,“ svěřil se designér Guinand.
Autor: Petr Ryp
Kromě hlavní ceny festivalu si švýcarský tým odnesl také ocenění Českého rozhlasu Hudba mezi ohni za nejlepší hudební kompozici k ohňostroji.
Autor: Robert Vystrčil
Sugyp zvítězil už v roce 2013, ocenění za nejlepší hudbu pak obdržel v roce 2017 za show připravenou ve spolupráci s čínským týmem. Obě dříve získané ceny tak v letošním ročníku Švýcaři obhájili.
Autor: Robert Vystrčil
Když švýcarský tým Sugyp v roce 2013 poprvé vyhrál hlavní cenu, byla to jeho vůbec první výhra v mezinárodní soutěži.
Autor: Robert Vystrčil
Cenu brněnské primátorky za nejlepší design povinné hudební části získal tým JoHo Pyro, první finská společnost, která se na festivalu představila. Uspěl s pyromuzikálem Kyvadlo světla a ticha.
Autor: Robert Vystrčil
Designér Johan Holländer z JoHo Pyro výhru v této kategorii nečekal, obzvlášť v letošní konkurenci. „Jsem na tuhle část velmi pyšný. Když jsem před naší show viděl, co si na tuto melodii připravil Nicolas Guinand ze Sugypu, s efekty padajících hvězd, moje první myšlenka byla: ‚To je perfektní.’ I proto mě překvapilo, že jsme vyhráli právě my. Jsem za to moc rád,“ uvedl.
Autor: Robert Vystrčil
Povinnou melodií pro 29. ročník festivalu byl devadesátivteřinový segment ze skladby Discombobulate od Hanse Zimmera. Právě tuto část měli Finové podle odborné poroty nejsilnější.
Autor: Robert Vystrčil
Z ocenění Finů za nejlepší design povinné části měl radost i švýcarský tvůrce Guinand. „Jejich pojetí této skladby bylo výborné a velmi čistě provedené,“ uznal.
Autor: Robert Vystrčil
Od intenzivního finského metalu přešel pyromuzikál plynule do hravého rytmu závazné melodie letošního ročníku, Discombobulate od Hanse Zimmera. „Emočně silná je i část s doprovodem Sound of Silence a konec našeho pyromuzikálu je gradace barev, emocí i finesy,“ doplnil designér Holländer.
Autor: Robert Vystrčil
Úvod show Kyvadlo světla a ticha pojal finský tým téměř minimalisticky, často si vystačil s jedním až dvěma typy efektů, ty ale na obloze dlouho zůstávaly nebo vytvářely padající efekty. Podle Holländera je to součástí jejich autorského rukopisu. „Asi nejvýraznější charakteristikou našich show je, že se snažíme o čisté provedení a propojení efektů s pocity, které hudba vzbuzuje,“ uvedl.
Autor: Robert Vystrčil
Finskému představení předcházela dronová show Zrození života s 500 drony, která na oblohu přenesla velký třesk, planety i evoluci.
Autor: Robert Vystrčil
Druhou letošní dronovou show věnovali tvůrci vzniku života na Zemi. Připomněli původ vesmíru a Velký třesk, na obloze se postupně objevilo i všech osm planet sluneční soustavy.
Autor: Robert Vystrčil
Přihlížející diváky zaujal i Tyrannosaurus rex.
Autor: Robert Vystrčil
První letošní ohňostrojná show Vzhůru ke hvězdám nad Brněnskou přehradou byla zároveň 150. ohňostrojem v historii festivalu Ignis Brunensis. Čeští ohňostrůjci z Flash Barrandov SFX s designérem Jaroslavem Štolbou si pro diváky připravili živou podívanou za doprovodu populární i dramatické hudby – zazněl například hit Running Up That Hill od Kate Bush nebo dvě skladby norského skladatele Thomase Bergersena.
Autor: Robert Vystrčil
Flash Barrandov SFX přichystal dramatickou show s netradičním hudebním doprovodem. Diváci ji ocenili hlasitým potleskem.
Autor: Robert Vystrčil
Pyromuzikál nazvaný Vzhůru ke hvězdám je částí show, kterou ohňostrůjci připravili na mezinárodní ohňostrojný festival ve francouzském Cannes. Brněnští diváci ji tak mohli vidět v předpremiéře.
Autor: Robert Vystrčil
Úvodní dronová show nazvaná Čtyři roční období v režii Spectrum production přinesla několik novinek: nad vodu vzlétlo o dvě stovky dronů víc, dohromady jich bylo 500, a tvůrci využili novou technologii i pro animace a přechody.
Autor: Robert Vystrčil
Drony také připomněly, že Brno letos oslavilo výročí 80 let od zahájení lodní dopravy. Na nebi nad hladinou při té příležitosti proplul světelný parník v brněnských barvách.
Autor: Robert Vystrčil
Dronovou show doprovodila stejnojmenná skladba Antonia Vivaldiho a dabing brněnského herce a moderátora Zdeňka Junáka. Tvůrci na oblohu přenesli symboly jara v podobě rostoucí trávy, letní květy a motýly, podzimní padající listí a déšť i zasněženou zimu.
Autor: Robert Vystrčil
„Rádi bychom uskutečnili dronové show ještě ve větším počtu dronů. Pět set či tisíc dronů v Brně je určitě snem,“ uvedl David Zaorálek z organizátorskému týmu společnosti Spectrum Production.
Autor: Petr Ryp
Svými vizemi jde Zaorálek naproti představám řady brněnských politiků. Na posledním zasedání totiž někteří z nich chválili tyto show a naopak kritizovali konání tradiční ohňostrojné přehlídky, která se v Brně pořádá od roku 1998 a na niž stejně jako na drony město dává pravidelné dotace.
Autor: Petr Ryp
Vzhledem k názvu dronové show Čtyři roční období nechyběly na nebi ani padající sněhové vločky coby symbol zimy.
Autor: Robert Vystrčil
Když se spojí více dronů do jedné skupiny, dokážou nevídané divy. Společně vytváří na nebi barevné obrazce. Poslední roky tomu tak je nad Brněnskou přehradou pravidelně.
Autor: Robert Vystrčil