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Artis míří do první ligy, nový los nebude. LFA vysvětlila, proč nevyhověla Dukle
Baráž se Slováckem nezvládli, přesto si první ligu zahrají. Fotbalisté brněnského Artisu zaplní volné místo po Karviné, kterou vedení soutěže vyloučilo. „Velká prestiž a výzva, zároveň ale ohromná...
Táborsko ligu po Karviné nevzalo, na řadě je Artis Brno. Na rozhodnutí má jen den
Fotbalisté Mladé Boleslavi pořád ještě nevědí, proti komu za tři týdny začnou nový ročník první ligy. Nebude to Táborsko, které volné místo po vyloučení Karviné nevzalo. Nabídka od Ligové fotbalové...
OBRAZEM: Nad Brnem pátral ohňostrojový Sherlock Holmes a otvíral tlamu T-rex
Mysteriózní show Záhada paradoxů inspirovaná Sherlockem Holmesem a naplněná nevšedními barvami a živými efekty zvítězila u odborné poroty na letošním ročníku Ignis Brunensis. Švýcarský tým Sugyp díky...
V Blansku ladí turbínu pro přeměnu Orlíku. Co umí technologie za osm miliard?
Na přehradě Orlík vznikne do roku 2033 třetí největší přečerpávací elektrárna v České republice. Technologie pro výjimečný projekt testuje firma Litostroj Engineering ve své unikátní hydraulické...
Brnem projel rekordní konvoj 40 nových tramvají, měřil přes dva kilometry
Brno si v tropickém počasí připomnělo novou éru městské dopravy netradiční podívanou. Ulicemi projel konvoj všech 40 klimatizovaných tramvají Škoda ForCity Smart 45T, které Dopravní podnik města Brna...
U Znojma uhořel muž. Skládka na Brněnsku je stále v plamenech, dva zranění hasiči
Jihomoravští hasiči mají za sebou mimořádně náročnou noc. U Bratčic na Brněnsku dál likvidují rozsáhlý požár skládky, kvůli němuž vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu. Na místě se během zásahu...
Koupačka bez chlóru i s větším pohodlím. Moderní biotopy lákají na novinky
V perných letních dnech je většina koupališť na hraně kapacity, ostatně letos velká část z nich zatím hlásí rekordní návštěvnost. Milovníci vodních radovánek, kteří se na nich nechtějí mačkat a...
Dobrá káva, snídaně i lehký oběd. Na brněnské náplavce otevřou první podniky
Mobilní stánky s prodejem zmrzliny a kávy už brzy doplní první podniky, které otevřou na brněnské náplavce. Kolonádu tak provoní čerstvé pečivo nebo dobroty z lokální gastronomie. Radní Brna-střed...
OBRAZEM: Nad Brnem pátral ohňostrojový Sherlock Holmes a otvíral tlamu T-rex
Mysteriózní show Záhada paradoxů inspirovaná Sherlockem Holmesem a naplněná nevšedními barvami a živými efekty zvítězila u odborné poroty na letošním ročníku Ignis Brunensis. Švýcarský tým Sugyp díky...
Rozsekla to dcera. Do ciziny už nechci. Zmrhal glosuje zabydlování ve Zbrojovce
V Itálii dostal vynadáno za to, že s parťákem mluvil česky, na Slovensku zažil bouřlivá derby s Trnavou, na Kypru sledoval, jak válka na Ukrajině mění život celé země. Exreprezentant Jaromír Zmrhal...
Na Festivalu planet se objevil obří Jupiter. Je největším modelem v historii akce
Na brněnské Kraví hoře se od pondělí koná Festival planet, letošní novinkou je dvanáctimetrový model planety Jupiter. Jde dosud o největší exponát z nafukovací kolekce, kterou postupně buduje...
Sehnalovy obavy se naplnily. Mrzí, to je slabé slovo, říkal po vyřazení i kouč Bartoň
Ve vyrovnané koncovce zápasu s Estonskem dal pět veledůležitých bodů a probudil euforii mezi fanoušky na tribunách brněnské STAREZ Arény. Jenže Ondřej Sehnal se stal v pondělí večer smutným hrdinou....
Vybojované vítězství nad Estonci zhořklo. Češi vypadli z kvalifikace o MS 2027
Vyhráli, houževnaté Estonce na závěr první fáze kvalifikace o MS 2027 udolali 75:73. Přesto čeští basketbalisté smutní, postup jim unikl. Švédové totiž v Lublani porazili 88:79 domácí Slovince a...
Skoro celý život shlíží na zem ze vzduchu, nejstaršímu pilotovi v Česku je 93 let
Když Gustav Vrbacký před čtyřmi lety přespával na menším sportovním letišti, uprostřed noci ho vzbudil hluk zvenčí. Myslel, že přišli zloději, rychle vyskočil z postele, avšak povolila pod ním noha....
Při požáru domu v Brně se zranili dva hasiči. Škody budou milionové
Hasiči v pondělí dopoledne zhruba po 14 hodinách dohasili požár rodinného domu v Brně-Bystrci. Dva z nich se lehce zranili. Pokračuje zjišťování výše škody a příčiny vzniku požáru, informovali na...
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Vilém Ráček a Tomáš Kadlec se poznali na golfu. I když oba vystudovali na první pohled nepříbuzné obory - Tomáš mezinárodní vztahy a Vilém farmacii – nakonec oběma uhranula vůně másla. Posledních...
Na elektrokoloběžce kličkoval silnicí, po pádu muž nadýchal 1,73 promile
Dvaadvacetiletý muž se minulou neděli brzy ráno zranil při jízdě na elektrokoloběžce v Břeclavi. Podle policie jel pod vlivem alkoholu, kličkoval po silnici a po nárazu do obrubníku spadl. Dechová...