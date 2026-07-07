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OBRAZEM: Nad Brnem pátral ohňostrojový Sherlock Holmes a otvíral tlamu T-rex

Oldřich Haluza
  12:43
Letošní ročník festivalu ohňostrojů Ignis Brunensis vyhrál švýcarský tým Sugyp.... Letošní ročník festivalu ohňostrojů Ignis Brunensis vyhrál švýcarský tým Sugyp.... Letošní ročník festivalu ohňostrojů Ignis Brunensis vyhrál švýcarský tým Sugyp.... Letošní ročník festivalu ohňostrojů Ignis Brunensis vyhrál švýcarský tým Sugyp.... Letošní ročník festivalu ohňostrojů Ignis Brunensis vyhrál švýcarský tým Sugyp.... Letošní ročník festivalu ohňostrojů Ignis Brunensis vyhrál švýcarský tým Sugyp.... Letošní ročník festivalu ohňostrojů Ignis Brunensis vyhrál švýcarský tým Sugyp.... Letošní ročník festivalu ohňostrojů Ignis Brunensis vyhrál švýcarský tým Sugyp.... Letošní ročník festivalu ohňostrojů Ignis Brunensis vyhrál švýcarský tým Sugyp.... Letošní ročník festivalu ohňostrojů Ignis Brunensis vyhrál švýcarský tým Sugyp.... Letošní ročník festivalu ohňostrojů Ignis Brunensis vyhrál švýcarský tým Sugyp.... Letošní ročník festivalu ohňostrojů Ignis Brunensis vyhrál švýcarský tým Sugyp....
Mysteriózní show Záhada paradoxů inspirovaná Sherlockem Holmesem a naplněná nevšedními barvami a živými efekty zvítězila u odborné poroty na letošním ročníku Ignis Brunensis. Švýcarský tým Sugyp díky ní získal hlavní cenu festivalu ohňostrojů a také ocenění za hudbu. Uspěl v konkurenci například ohňostrůjců z Finska, kteří do Brna přijeli vůbec poprvé a hned bodovali nejlepší povinnou částí.

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