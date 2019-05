V Brně vystavují zbraně a vojenskou techniku, vstup je od šestnácti let

„Každý veletrh je pro mě především o tom obrovském množství materiálu, který sem firmy musí navézt. Těžká technika, která se představuje na této akci, je ohromná. Takže nutnost dívat se na tuny a tuny materiálu tady platí dvojnásob,“ zahajoval akci ředitel společnosti Veletrhy Brno Jiří Kruliš.

Na veletrh IDET se v první výstavní den přijeli podívat i premiér Andrej Babiš, ministr obrany Lubomír Metnar, hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek a brněnská primátorka Markéta Vaňková.

„Jsme na jedné z největších akcí svého druhu v Evropě. Už nás neohrožuje jen vojenská agrese, ale musíme se dnes vypořádávat s problémy klimatické změny, migrace, kybernetiky. Všechny bezpečnostní složky jsou do tohoto boje zapojeny a lidé si je tady na veletrhu mohou prohlédnout,“ prohlásil Babiš.

Podle něj bylo velkou chybou vzdát se ve velké míře zbrojního průmyslu v devadesátých letech.

„Vyráběli jsme věci, které nám záviděl celý svět, nejlepší kolový transportér, semtex. Je škoda, že to nezůstalo doma. Vyráběli jsme tanky, teď je budeme dovážet. Je škoda, že jsme tuto výrobu prodali. Teď se ale vracíme tam, kam patříme,“ podotkl premiér s tím, že pokud svět může něco Česku závidět, jsou to čeští vojáci, kteří mají mimořádné schopnosti.

Vývoz českých firem roste

Babiš si také prohlédl jednotlivé stánky. Zaujaly ho především vystavované zbraně. „Opravdu máme skvělé pistole, které znají po celém světě,“ poznamenal.

„Není třeba si připomínat bezpečnostní situaci ve světě. O to více se musíme spoléhat na schopnosti českých firem v obranné sféře,“ podotkl ministr obrany Metnar.

Ten připomněl, že vývoz českých firem v posledních pěti letech vzrostl proti předchozí pětiletce pětinásobně.

„Za poslední rok uzavřelo ministerstvo obrany s českými subjekty 72 smluv v celkovém objemu 25 miliard korun. To je asi 90 procent z celkového objemu všech uzavřených smluv. Třeba v Brně si vyměníme s Aerem Vodochody podepsané smlouvy na zakázku za 1,6 miliardy korun. Zajistí nám to prodloužení životnosti letounů L159 na dalších osm let a jejich modernizaci ve směru nočního vidění,“ uvedl Metnar.

Ministerstvo obrany také plánuje pořídit dvanáct amerických vrtulníků Black Hawk za nejlepší cenovou nabídku. Jednat se bude v půlce června.

Odborníci netestují jen techniku, ale i emoce vojáků

Celkem se na brněnském výstavišti představuje 520 firem z 35 zemí. Až do pátku je vstup vzhledem k programu povolený pouze návštěvníkům starším šestnácti let.

Lidé si mohou prohlédnout expozice Armády České republiky i Slovenska, Vojenského výzkumného ústavu nebo třeba Vojenského technického ústavu (VTÚ).

„Dáváme velký důraz nejen na techniku, ale i na výzkum s lidmi. Testujeme například nasazení vojáků při emočně vytížených situacích. Na testech se nejdříve podílejí studenti, později i lidé z terénu,“ popsal činnost VTÚ jeho ředitel Jiří Protiva. Získaná data ústav předává ministerstvu obrany, aby se armáda mohla neustále zlepšovat.

Jubilejní 15. ročník veletrhu IDET potrvá do soboty. Lidé si v pavilonu P prohlédnou tanky, terénní vozidla, zbraně, uniformy a nutné vybavení z každé bezpečnostní složky. Dozví se také o produkci ze zahraničí a prohlédnout si mohou i vrtulník Black Hawk.