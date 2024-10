Gottwaldova lidová hvězdárna, Oblastní lidová hvězdárna nebo Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka. To jsou jen některá ze jmen, která od svého otevření 16. října 1954 nesla brněnská hvězdárna...

V sobotu vraždil, v pondělí ho zadrželi, ve středu byl vzat do vazby. Městský soud v Brně poslal za mříže mladíka, kterého policisté obvinili, že brutálně ubodal muže, který jej po nočním seznámení v...

Sanitky na dohled školce i paneláků? Houkat v noci nebudeme, ujišťují v Brně

Na území brněnské Bystrce má do pěti let vyrůst výjezdová stanice záchranářů. Pomůže jim to ke zkrácení dojezdového času k akutním případům v severozápadní části jihomoravské metropole, kde budou mít...