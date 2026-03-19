Otázka, nad kterou si každoročně lámou hlavu tisíce turistů mířící na začátku jara na jih Moravy, je pro letošní rok zodpovězena. Mandloně kvetou. Zatímco loni pospíchaly a stromy byly v plném květu už v polovině března, letos si to nejkrásnější ušetřily na víkend Slavností mandloní a vína.
„Zatím kvete necelá polovina sadu, hlavně ty starší stromy, mladší teprve začínají. Krásně nám to letos vyšlo. Očekáváme, že na víkendové slavnosti budou sady krásně rozkvetlé,“ potvrzuje vedoucí marketingu a kultury města Hustopeče Jana Hrádková.
Komentované prohlídky mandloňových sadů se konají v sobotu a v neděli vždy v 10:30, ve 12:00 a ve 14:30.
Místo, kde se nachází mandloňové sady.
Podle Hrádkové zamíří o nadcházejícím víkendu až 20 tisíc návštěvníků na procházku do rozkvetlých sadů, nad kterými se tyčí sedmnáctimetrová rozhledna. Zhruba 10 tisíc nadšenců pak pořadatelé očekávají přímo na hlavním programu v centru města.
MasterChef, mandlová pizza a lisování oleje
Sobotní program na Dukelském náměstí ovládnou populární kapely i lidové muziky. „Ze samotných slavností na náměstí jsou asi největším lákadlem právě koncerty,“ potvrzuje Hrádková.
Na hlavním pódiu se tak představí kapela O5 a Radeček nebo zpěvák Petr Bende za doprovodu cimbálové muziky Gromba. Tradiční moravskou hudbu pak během dne obstará cimbálovka Pajtáš či vystoupení Můžáků z Nikolčic.
Letošní ročník navíc přináší i jednu zcela lokální kulinářskou premiéru. „Nově budeme mít mandlovou pizzu. Mám z toho velkou radost, protože ji bude péct provozovatel přímo z Hustopečí. Úplně poprvé také návštěvníkům na nádvoří domu U Synků ukážeme lisování mandlového oleje a ruční výrobu šumivých bomb do koupele,“ prozrazuje Hrádková novinky. Zboží bude k dostání přímo u stánku na náměstí.
|11:00 a 13:00
|Soutěž v louskání mandlí
|9 až 17:00
|Ukázka lisování mandlového oleje
|9 až 17:00 (začátek vždy v celou hodinu)
|Ukázky výroby šumivých perel s mandlovým olejem
|9 až 17:00
|Ukázky sklizně mandlí
|9 až 17:00
|Výstava fotografií o historii i současnosti pěstování mandloní
Gastro zážitek doplní i kuchařská show, o kterou se postará finalista soutěže MasterChef Česko.
„Kuba Menšík bude mít na náměstí dvě vystoupení, kde bude vařit speciality s mandlemi. Pokud budou mít diváci štěstí, tak je mohou rovnou i ochutnat,“ doplňuje pracovnice úřadu s tím, že chybět nebude ani oblíbená soutěž jedlíků v pojídání mandlových báboviček.
|9:15
|MŠ U Rybiček
|9:30
|MŠ Pastelka
|9:45
|hudební vystoupení ZUŠ
|10:00
|taneční vystoupení ZUŠ
|10:30
|Kuba Menšík - Finalista Masterchef Česko 2023
|11:30
|Cimbálová muzika PAJTAŠ
|12:40
|Kuba Menšík - Finalista Masterchef Česko 2023
|13:40
|Soutěž jedlíků
|14:10
|koncert Petr Bende Band a CM Gromba
|16:00
|koncert O5 a Radeček
Součástí mandlových slavností je neodmyslitelně také víno. Přímo na Dukelském náměstí vznikne speciální wine zóna, kde své produkty představí pětice hustopečských vinařů.
Za tou pravou atmosférou ale milovníci vína míří především do vinařské ulice Na Hradbách. Otevřené sklepy v ulici Na Hradbách a blízkém okolí budou po celé tři dny, tedy 20., 21. i 22. března.
„Návštěvníci víno nejen ochutnají, ale podívají se i přímo do historických sklepů. Vinaři často nabízejí degustace rovnou mezi sudy,“ láká Hrádková s tím, že u některých vinařů bude k ochutnání i mandlové víno.
|9:00 - 18:00
|ochutnávka vín místních vinařů
|10:00 – 12:00
|Mužáci z Nikolčic
|13:00 - 17:00
|Cimbálová muzika
Záchytná parkoviště, vlaky a vstup bez front
Vzhledem k obrovskému zájmu věnovali letos organizátoři mimořádnou pozornost dopravě. „S provozovateli jsme domluvení na posílení přímých spojů z Brna do Hustopečí,“ doplňuje Hrádková. Pro řidiče aut jsou připravena záchytná parkoviště na okraji města v areálech místních firem.
„Největší záchytné parkoviště bude u firmy Agrotec přímo u sjezdu z dálnice D2, kam řidiče navedou světelné cedule. Odtud bude každých dvacet minut jezdit kyvadlová doprava, která návštěvníky zaveze na autobusové nádraží v bezprostřední blízkosti náměstí,“ dodává mluvčí.
Pořadatelé se také poučili z loňských front u pokladen a na náměstí připravili hned pět prodejních míst. Základní vstupné na místě vyjde na 250 korun, zlevněné pro studenty a seniory na 150 korun a děti do 12 let mají vstup zcela zdarma.
Kdo se chce čekání vyhnout úplně a ještě ušetřit, může si vstupenku na sobotní program koupit do pátku v online předprodeji o 50 korun levněji. Pokud návštěvníci přece jen uváznou ve frontě, mohou si koupit lístek online přes mobil klidně až na místě.
24. března 2019