Muž, který navždy proměnil nejen Blanensko. Hugo František Salm zasáhl do mnoha oborů.
Na svět přišel na apríla roku 1776 ve Vídni do šlechtické rodiny Salm-Reifferscheidtů jako prvorozený syn a už šlo o dramatický okamžik. Jeho krásná matka Paulina, rozená kněžna Auersperg, porodila totiž dvojčata, jenže bratříček Franz Anton zemřel patrně ještě téhož roku. A ani s Hugem Františkem to zprvu nevypadalo dobře.
„Když se narodil, nevěřili, že přežije. Byl hrozně slabé dítě, ale pak vyrostl v giganta. Co on všechno postavil na nohy, to ani nebylo normální,“ svěřila se před deseti lety praprapravnučka Marie Salmová.
„Je zakladatelem skutečného industriálního podnikání.“