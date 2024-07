Mezi vinicemi zahrají No Name i MIG 21, zazní také nestárnoucí Mercuryho hity

Vychutnat si živou muziku se skvělým vínem, navíc přímo mezi zrající révou v nádherných jihomoravských lokalitách - to je Hudba na vinicích. Pódia populární série open air koncertů právě vstupují do stěžejní prázdninové fáze. V pátek můžou fanoušci za programem vyrazit do vinařství Sonberk v Popicích na Břeclavsku s výhledem na Pálavu, v sobotu na stejném místě zahraje Jiří Macháček a jeho MIG 21.