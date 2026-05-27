Hromadná nehoda krátce uzavřela D2 ve směru na Brno, srazilo se tam pět aut

Autor: ,
  9:05aktualizováno  9:21
Hromadná nehoda ve středu po osmé hodině ráno uzavřela dálnici D2 u Blučiny ve směru na Brno. Střetlo se tam pět osobních aut. Dálnice byla uzavřena na několik desítek minut. Na místě jsou záchranáři.
ilustrační snímek | foto: Aneta Čapkovápro iDNES.cz

„Hromadná nehoda se stala při zpomalování do kolony,“ uvedl policejní mluvčí David Chaloupka s tím, že policisté dálnici uzavřeli pro prvotní zásah.

Od 8:50 mohou auta projíždět odstavným pruhem, sdělilo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Nehoda se stala na 13. kilometru dálnice mezi exity Hustopeče a Blučina ve směru na Brno. S výjimkou odstavného pruhu nyní zůstávají ostatní jízdní pruhy podle ŘSD uzavřené.

Záchranáři na místě ošetřili dva pacienty. Ženu ponechali na místě s tím, že v případě zhoršení stavu má vyhledat lékařskou pomoc. „Muže jsme po ošetření převezli s lehkým zraněním do Úrazové nemocnice v Brně,“ sdělila mluvčí záchranné služby Michaela Bothová.

