Hromadná nehoda na D1 na Vyškovsku, srazilo se až dvacet vozů včetně autobusu

Jihomoravský kraj od rána sužuje ledovka, havárií se stalo už více než 150.
Hasiči o hromadné nehodě na D1 informovali na sociální síti threads. Záchranáři tam ošetřili jednoho muže, ponechali jej na místě, řekla jejich mluvčí Michaela Bothová.
Havárie na 215. kilometru D1 se stala na sjezdu u Rousínova, kde se často brzdí do kolony. „Jde o nehodu minimálně deseti vozů, vyšetřujeme ji, některé vozy už i odjely,“ uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek. Nešlo jen o osobní vozy, mezi havarovanými byl například i autobus či kamion.
Jih Moravy ochromila ledovka. Policie a záchranka posílily služby, plní se nemocnice
Vozidla byla při hromadné nehodě rozprostřena asi na 300 metrech. Hasiči je postupně odklízeli, některá auta už odjela. Policisté nehodu stále ještě vyšetřují, provoz by mohli obnovit okolo půl jedné odpoledne.
Kvůli ledovce dnes vyhlásila krajská záchranná služba takzvaný traumaplán a posílila služby. Kolegy, kteří měli volno, povolala do práce i dopravní policie.
Lidé, kteří se zranili při autonehodách nebo na námraze upadli, už také plní čekárny úrazových ambulancí brněnských nemocnic.
