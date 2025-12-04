Přehled změn ve veřejné dopravě na jižní Moravě. Cestování načerno se prodraží

  16:09
Jízda načerno by se mohla už brzy prodražit na celé jižní Moravě. Navýšení pokuty na 2 500 korun při dodatečné platbě by se mohlo kromě Brna nově týkat i zbytku kraje. Vedení hejtmanství totiž uvažuje o jejím plošném zavedení od ledna. A chystají se i další změny v krajské hromadné dopravě počínaje polovinou prosince.
Představení vlaků Moravia od Škody Transportation, které si objednal...

Představení vlaků Moravia od Škody Transportation, které si objednal Jihomoravský kraj. (září 2022) | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Představení vlaků Moravia od Škody Transportation, které si objednal...
Představení vlaků Moravia od Škody Transportation, které si objednal...
Představení vlaků Moravia od Škody Transportation, které si objednal...
Představení vlaků Moravia od Škody Transportation, které si objednal...
6 fotografií

„Ve čtvrtek krajští radní rozhodli o tom, že by přirážka ve výši 2 500 korun byla i v regionální dopravě,“ uvedl Jiří Horský, ředitel firmy Kordis, která koordinuje hromadnou dopravu v kraji.

V současnosti černí pasažéři za jízdu načerno v regionálních spojích zaplatí na místě pokutu tisíc korun a později 1 500. V Brně však sazbu při pozdějším doplácení zvedli od října na 2 500.

Pokuta 1 500 korun už neodstrašuje, černí pasažéři si na jižní Moravě připlatí

V Kordisu se poslední dobou zabývali také palčivým tématem kelímků, protože se objevily úvahy o zákazu nosit je dovnitř vozů. „V některých oblastech a zejména v regionální dopravě řidiči dlouhodobě berou kelímky jako nebalenou potravinu a neumožňují nástup předními dveřmi. V městské dopravě je, jak jsem pochopil i z reakcí cestujících, přístup trošku jiný. Nic proto měnit nebudeme,“ prohlásil Horský. Rozhodnutí o vpuštění či nevpuštění cestujícího s kelímkem tak dál závisí na konkrétním dopravci a řidiči.

Nedojde ani ke změnám v přepravě koloběžek, o nichž Kordis uvažoval. V současnosti se liší cena za převoz na základě jejich délky. Za stroje do 120 centimetrů tak cestující nadále neplatí a přeprava těch delších vyjde na poloviční jízdné.

Představení vlaků Moravia od Škody Transportation, které si objednal Jihomoravský kraj. (září 2022)
Představení vlaků Moravia od Škody Transportation, které si objednal Jihomoravský kraj. (září 2022)
Představení vlaků Moravia od Škody Transportation, které si objednal Jihomoravský kraj. (září 2022)
Představení vlaků Moravia od Škody Transportation, které si objednal Jihomoravský kraj. (září 2022)
6 fotografií

Přepravní podmínky však Kordis změní v případě zvýšení slev na jízdném. „Pokud by nová vláda rozhodla o navýšení slev pro studenty a seniory, umožnili bychom cestujícím výměnu jízdenky bez přirážky, která tam normálně je,“ předeslal Horský.

Posílení vlakových spojů i úprava časů

V neděli 14. prosince nastane celostátní změna jízdních řádů, k níž se v několika případech přidá i jih Moravy. K významnějším změnám patří upravený provoz na vlakové lince S41 mezi Brnem a Moravským Krumlovem, potažmo Ivančicemi, kde vlaky nově pojedou v hodinových intervalech po celý víkend.

Především kvůli odpolední nedělní špičce posílí spojení z Břeclavi do Brna. Spoj vyrážející v 17.44 z Břeclavi, který dříve jezdil jen v turistické sezoně, bude nově fungovat celoročně v sobotu i v neděli. O nedělích přitom vlak pojede už z Hodonína, kde podle Horského nastupuje významný počet studentů.

Páteřní linka S2 jezdící mezi Letovicemi, Brnem a Křenovicemi co do rozsahu nedoznává žádných změn. Kvůli změně časových poloh expresů mezi Brnem a Prahou, které jezdí po stejné trati, se však výrazně změní časové polohy osobních vlaků. Počet spojů zůstane zachovaný.

Nové spoje, pohodlí, z průvodčích revizoři. Jak se bude jezdit na jižní Moravě

Velké železniční výluky jihomoravské cestující na rozdíl od minulých let v příštím roce nečekají. „Jediná delší výluka bude kvůli opravě kolejí od stanice Sokolnice-Telnice přes Křenovice na Holubice v období od 13. srpna do 21. října,“ upřesnil Horský. Zbylé výluky mají být v rámci dní, maximálně necelý měsíc.

Kordis se také pochlubil svým novým vyhledávačem spojení. Prozatím je v testovacím provozu, Horský jej označuje za model nové generace. „Nevyhledá spojení jen ze zastávky na zastávku, ale z místa A do místa B,“ poznamenal ředitel. Vyhledávač by tak například měl umět vyhodnotit nejen to, jaká zastávka je nejbližší, ale i jaká je pro cestujícího nejvýhodnější. Po otestování bude k dispozici i v aplikaci Poseidon.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

V které obci Česka se žije nejlépe? Loňský vítěz obhájil, překvapení na třetím místě

Říčany, Masarykovo náměstí, kostel svatého Petra a Pavla

V každoročním žebříčku kvality života v České republice opět zvítězily středočeské Říčany, druhou příčku si podrželo hlavní město. Překvapení ale nastalo na bronzové pozici. O desítky míst oproti...

Artis Brno - Sparta 1:2, favorita spasila penalta v závěru. Postup zařídil Rrahmani

Kevin-Prince Milla v hlavičkovém souboji s obránci Artisu Brno.

Sparťanští fotbalisté jsou posledními čtvrtfinalisty domácího poháru. V dohrávaném duelu porazili druholigový Artis Brno 2:1, když v samotném závěru rozhodl z penalty Rrahmani. Sparta předtím vedla...

Pacienti často leží v nemocnici zbytečně dlouho. Lékaři je nemohou poslat domů

Ilustrační snímek

Ukládání pacientů na přistýlky, jiná oddělení či dokonce na chodby nebo výrazné přetížení personálu, což často vede k vyhoření a následné výpovědi. I to jsou dopady přeplnění nemocničních lůžek na...

Litvínov zaskočil mistra, vládlo i Kladno. Derby pro Pardubice, Třinec konečně slaví

David Kaše z Litvínova (vpravo) slaví trefu proti Kometě s Nicolasem Hlavou.

Pátečnímu programu 27. kola hokejové extraligy dominoval souboj mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, který zvládlo vítězně Dynamo 3:1. Třinec dokázal zastavit sérii porážek, Olomouc předčil 5:2....

Fakta a mýty o bitvě u Slavkova. Rabování, pískot Francouzů i pověst o čarodějnici

Bitvu u Slavkova z roku 1805 každoročně připomíná rekonstrukce nadšenců v...

Od legendární bitvy tří císařů u Slavkova uplynulo v úterý 220 let. Jedno z nejslavnějších vítězství Napoleona Bonaparta provází řada zajímavostí, které při příležitosti kulatého výročí připomíná...

Ještě přísnější podmínka pro exšéfa kriminálky. Zneužil zvláštní policejní fond

Bývalý šéf brněnské kriminálky Vladimír Machala a jeho podřízená Jitka...

Bývalému šéfovi brněnské hospodářské kriminální policie Vladimíru Machalovi i jeho bývalé podřízené Jitce Broďákové ve čtvrtek Krajský soud v Brně o několik měsíců zpřísnil podmíněný trest. V případu...

4. prosince 2025  16:24

Přehled změn ve veřejné dopravě na jižní Moravě. Cestování načerno se prodraží

Představení vlaků Moravia od Škody Transportation, které si objednal...

Jízda načerno by se mohla už brzy prodražit na celé jižní Moravě. Navýšení pokuty na 2 500 korun při dodatečné platbě by se mohlo kromě Brna nově týkat i zbytku kraje. Vedení hejtmanství totiž...

4. prosince 2025  16:09

Podmínky i vězení. Soud přijal v kauze Stoka dohody, Švachula se vrátí za mříže

Korupční kauzu Stoka začal znovu projednávat Krajský soud v Brně. Hlavní...

Na sedm let a osm měsíců poslal Krajský soud v Brně do vězení hlavního obžalovaného v korupční kauze Stoka, bývalého politika hnutí ANO Jiřího Švachulu. Schválil dohodu o vině a trestu, s níž...

4. prosince 2025  8:45,  aktualizováno  15:41

Dietní strava není všude normou, vadí ombudsmanovi. Chce ji po školách povinně

Premium
Samoobslužná školní jídelna v Dobřanech

Nová vyhláška o školním stravování od září postupně přináší do jídelen mnoho vítaných změn. Ne všechny děti se však dočkají skutečného zlepšení. Týká se to zejména těch, které vyžadují speciální...

4. prosince 2025

Ježíšek v láhvi udělá radost jemu i jí, radí vinařská rodina Foltýnů

Advertorial
Pavel (vlevo) a Richard Foltýnovi už s vínem podnikají přes třicet let....

Navázali na tradici svých předků, dnes se na práci ve vinohradu i ve sklepě podílí už i mladá generace rodiny Foltýnů. Zákazníkům nabízí vinařství Vinofol pečlivě sestavené dárkové sady těch...

4. prosince 2025

Příliš chceme a máme těžké nohy. Sparta po Artisu spílá náročnému programu

Osmifinále českého fotbalového poháru MOL Cupu: Artis Brno - Sparta Praha.

Brněnské trápení v dohrávce osmifinále MOL Cupu skončilo pražské Spartě proti Artisu až penaltou v 89. minutě. Albion Rrahmani nezaváhal a tvrdou ranou pod břevno poslal Pražany do čtvrtfinále, když...

3. prosince 2025  22:41

Brno si připomnělo finále PMEZ s Realem, zápas o první místo však nezvládlo

Petr Křivánek z Brna při trestném hodu, jeho retrodres připomíná brněnskou...

Vyhlížený zápas dvou neporažených týmů v lize basketbalistů vyhrál Nymburk. Obhájci mistrovského titulu zvítězili v repríze finálové série minulého ročníku v Brně 101:78 a připsali si do tabulky 14....

3. prosince 2025

Artis Brno - Sparta 1:2, favorita spasila penalta v závěru. Postup zařídil Rrahmani

Kevin-Prince Milla v hlavičkovém souboji s obránci Artisu Brno.

Sparťanští fotbalisté jsou posledními čtvrtfinalisty domácího poháru. V dohrávaném duelu porazili druholigový Artis Brno 2:1, když v samotném závěru rozhodl z penalty Rrahmani. Sparta předtím vedla...

3. prosince 2025  17:30,  aktualizováno  20:40

USK překonal stobodovou metu také v Trutnově, Ostrava potvrdila druhou příčku

Natálie Vlčková (vlevo) z Trutnova a Janelle Salaünová z USK Praha bojují o míč.

Basketbalistky USK Praha poosmé z deseti ligových zápasů překonaly stobodovou hranici, v dohrávce v Trutnově zvítězily 109:52. Nizozemka Emese Hofová se v týmu euroligových šampionek blýskla 23 body,...

3. prosince 2025  20:30

Mladík odpálil petardu před očima šéfa strážníků, zrovna začalo platit omezení

Mladík odpálil ve Znojmě petardu, viděl ho při tom ředitel městské policie

Kdyby věděl, co bude hned vzápětí následovat, své jednání by si pravděpodobně rychle rozmyslel. Mladík ve znojemském Horním parku odhodil v pondělí odpoledne petardu, která po dopadu vybouchla. K...

3. prosince 2025  13:04

Blansko má novou koalici. ODS obnoví letitou spolupráci s lidovci, vystřídají ANO

Jiří Crha (ODS)

Blansko zůstalo bez vládnoucí koalice jen zhruba týden. Poté, co ODS v čele se starostou Jiřím Crhou minulou středu oficiálně vypověděla kvůli sporům s ANO koaliční smlouvu, se občanští demokraté...

3. prosince 2025  12:05

Kauza Stoka je u soudu opět na začátku, původně odsouzení chtějí dohodu o vině

Korupční kauzu Stoka začal znovu projednávat Krajský soud v Brně. Hlavní...

Brněnský krajský soud začal znovu projednávat korupční kauzu Stoka. Po zrušení původního verdiktu Vrchním soudem v Olomouci se případ vrátil po více než pěti a půl letech na začátek. Hlavním...

3. prosince 2025  9:04,  aktualizováno  10:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.