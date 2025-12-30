Kriminalisté vyloučili, že by měl u sebe některý z útočníků střelnou zbraň. Dva muži nicméně utrpěli bodnořezná zranění způsobená zřejmě nožem.
Policisté nyní provádějí prvotní úkony vyšetřování. Zjišťují například, co hromadnému konfliktu na zahradě domu předcházelo.
„Na místo jsme vyslali naše posádky. Nakonec se ukázalo, že jde o dvě lehká poranění a u jednoho zraněného bylo nutné další vyšetření,“ sdělil mluvčí záchranářů Lukáš Dvořáček.
„Nezranění účastníci bitky podávají vysvětlení na služebně. Na základě zjištěných informací stanoví kriminalisté právní kvalifikaci případu,“ uvedl policejní mluvčí Pavel Šváb.
|
Krev na dveřích i zastávce. Cizinec pobodal u ubytovny dva další, skončili v nemocnici
Právní kvalifikace případu se bude odvíjet také od míry poranění trojice mužů.
Oznámení o bitce přijali policisté krátce po poledni. Po několika minutách následně vypátrali a zastavili nahlášená auta včetně vozu značky Mercedes. Národnost cizinců zapojených do bitky mluvčí neupřesnili.