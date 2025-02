Hrobka v Mikulově patří Dietrichsteinům, Nejvyšší soud odmítl dovolání

„Tato informace je pro nás novinkou. Ohledně našeho dalšího postupu se vyjádříme, až budeme mít k dispozici odůvodnění soudu,“ řekl mluvčí Mikulova Jan Šmikmátor. Město by teoreticky mohlo podat ještě ústavní stížnost.

Nejvyšší soud rozhodoval bez veřejného jednání, plné odůvodnění zatím není v databázi soudu dostupné.

Dietrichsteinové patřili několik staletí k nejvýznamnějším šlechtickým rodům na Moravě. O majetek přišli po druhé světové na základě Benešových dekretů. Dědička rodu Mercedes Dietrichsteinová kvůli tomu vedla řadu soudních sporů. Od Mikulova žádala několik objektů ve městě a zhruba 200 pozemků.

Uspěla však jen ve vztahu k hrobce, a to zejména kvůli porušení práva na rodinný a soukromý život. Podle soudkyně Okresního soudu v Břeclavi Hany Dobišarové však s ohledem na charakter nemovitosti došlo konfiskací tohoto majetku k porušení základních lidských práv, kdy stát nemohl vlastnit právě tuto nemovitost. Pro příklad uvedla, že je to to samé, jako kdyby stát někomu zabavil hrob babičky.

„Právo žalobkyně je natolik významné, že není možné jej narušit takovým způsobem, jakým jej narušil československý stát,“ uvedl loni v červnu Libor Daňhel, předseda odvolacího senátu Krajského soudu v Brně.

Hrobky jsou nemovitost specifického charakteru, což plyne z nálezu Ústavního soudu z roku 2009, který se týkal Schwarzenberské hrobky v Domaníně u Třeboně.

Právní zástupkyně Dietrichsteinové Magdalena Dvořáková Cilínková loni řekla, že rozhodnutí soudu napravilo desítky let trvající nežádoucí stav.

Zatímco loni bylo podle katastru nemovitostí vlastníkem objektu město Mikulov, k dnešku je v katastru zapsán Alexander Albert Victor Olivier Anton Dietrichstein. Žil v letech 1899 až 1964 a jako kníže Alexander II. byl posledním držitelem rodového majetku na jižní Moravě. Jeho dcera Mercedes se narodila v roce 1932 ve Vídni, většinu života prožila v Argentině. V roce 2017 uložila do hrobky ostatky svých rodičů.

Hrobka bývalých majitelů mikulovského panství je kulturní památkou, vznikla v 18. století na základech vyhořelého kostela svaté Anny. Město nemovitost převzalo v 90. letech minulého století a investovalo do jejích oprav téměř 70 milionů korun. Další peníze stála údržba a provoz.

Hrobka je jednou z nejvýznamnějších památek v Mikulově. Město ji provozuje jako pietní místo s prohlídkovým okruhem. „Teď, mimo hlavní turistickou sezónu, je Dietrichsteinská hrobka zavřená,“ dodal Šmikmátor.