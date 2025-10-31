Do oprav se pustila městská část Brno-Židenice v čele se starostou Petrem Kuncem (nez.), který o opravu velmi usiloval, až si ji fakticky vydupal. Brněnský magistrát Židenicím předal objekt postavený v roce 1985 do správy a radnice tak začala s opravou.
„Je to jedna ze tří nejvýznamnějších smutečních síní v bývalém Československu. Obsahuje řadu unikátních děl,“ prohlásil už před zahájením prací Kunc, profesí stavař.
Původně si maloval, že právě na letošní Dušičky bude zrenovovaný objekt otevírat, to se ale splnit nepodařilo. Na stavbě je i po dvou letech stále rušno.
„Aktuálně se dokončuje opláštění, řeší se kamenné obklady na fasádu. Celkově budou do zimy hotové veškeré vnější práce, aby bylo možné pracovat už jen uvnitř,“ přiblížil starosta investici s aktuálním rozpočtem zhruba 42 milionů korun. Ten původní, o dva miliony nižší, se tak téměř podařilo dodržet.
Uvnitř se v tuto chvíli dokončují montáže dveří a svítidel. „Co bylo zrestaurováno a může už být zpět, tak je tu. Aktuálně například připravujeme montáž vitráží,“ doplnil starosta, který na renovaci spolupracuje i se synem zesnulého architekta Tomášem Rullerem.
Mimo jiné řeší třeba vyčištění reliéfu nad katafalkem. To bude podle Kunce možné, jakmile zmizí lešení. „V lednu bychom rádi kolaudovali,“ zmínil posunutý finální termín.
Židenice musí sehnat provozovatele síně
Na místě to ale příliš nevypadá, že by mělo být za tři měsíce hotovo. Ať už však bude smuteční síň hotová v lednu, nebo o nějaký týden či měsíc později, další náročný úkol židenickou radnici teprve čeká. Musí sehnat provozovatele, jenž se ujme obřadů. Městská firma Pohřební služby města Brna totiž o rozšíření do Židenic nestojí.
„Při stávající podobě smlouvy by to pro nás znamenalo především neplánované navýšení investic, protože objekt ani po rekonstrukci není vybaven tak, abychom mohli poskytovat služby podle nabídky činností naší společnosti. Současně by to vyžadovalo i více personálu,“ vysvětlil předseda představenstva městské firmy Martin Černý (KDU-ČSL).
|
Měla jít k zemi, nakonec zpustlou síň upraví na přání zesnulého architekta
Židenice s tímto postojem už tak trochu dopředu počítaly, proto jim toto rozhodnutí plány příliš nenabouralo. Kunc očekává zájem ze strany soukromých pohřebních služeb, ale z druhé strany také z řad rodin, které dají přednost jejich nově opravené síni před tou centrální na Ústředním hřbitově. „Tam už smuteční obřad kolikrát trochu ztrácí na důstojnosti, když se pohřeb koná každou půlhodinu,“ míní.
Zároveň ale přiznává, že služby v Židenicích budou nejspíš o něco dražší. „Je úkolem vybrané pohřební služby, aby se tu konal dostatečný počet obřadů a vyplatilo se jí to,“ reagoval Kunc na tvrzení z minulosti, kdy byl nízký počet pohřbů ve smuteční síni důvodem, proč se objekt v roce 2007 uzavřel a původně neopravoval, naopak se jej politická reprezentace města v roce 2011 rozhodla zbourat. Ani na demolici se ale nenašly peníze, a tak se stejně nic nedělo a budova na tomto pietním místě jen dál chátrala.
Pozor na rozkopaný Ústřední hřbitov
Památku zesnulých, jež připadá na tuto neděli 2. listopadu, ovšem stavební ruch nekomplikuje pouze v Židenicích, ale letos i na Ústředním hřbitově na jihu Brna. Dělníci tam pracují na rekonstrukci poničených cest a veškerých rozvodů pod nimi, kvůli čemuž jsou některé části areálu hůře přístupné. Dočasné potíže i zde později přinesou důstojnější prostředí. Oprava zahájená letos na jaře ale ještě relativně dlouho potrvá. Podle původního harmonogramu má být hotová zhruba za tři roky.
„Kvůli stavebním pracím není umožněn běžný vjezd vozidel na hřbitov. Výjimku mají pouze držitelé průkazu ZTP s takzvanou malou kartičkou, a to za přítomnosti osoby, na kterou byl průkaz vystaven. S velkou kartičkou sem vjet nelze,“ uvedla ředitelka Správy hřbitovů města Brna Alena Říhová.
Jak jsou otevřené hřbitovy ve velkých městech v Jihomoravském kraji
Parkoviště u krematoria je sice v provozu, celkové kapacity pro stání aut v okolí hřbitova jsou však i kvůli rozkopané sousední frekventované Jihlavské ulici rovněž nižší, než na jaké jsou návštěvníci zvyklí z minulosti.
Co naopak zůstává, je minibus rozvážející lidi přímo po hřbitově. Jezdí až do neděle každý den od 9 do 18 hodin vždy ve dvacetiminutovém intervalu. Zajišťuje přepravu mezi hlavními branami a vybranými částmi areálu. Jízdu začíná už na záchytném parkovišti Bohunická, na znamení zastaví kdekoli po trase i mimo určené zastávky.
Netradičně do kostnice nebo za krvavou Amálií
Speciální halloweenský a dušičkový program připravilo od pátku do neděle brněnské Turistické informační centrum. Jednu z největších kostnic v Evropě pod kostelem svatého Jakuba si v pátek a sobotu projdou zájemci ve večerních hodinách a při světle svíček.
V sobotu se otevře také kryt Denis pod Petrovem, do jehož temných chodeb zavítají zájemci v menších skupinách a jen s baterkami.
V předvečer svátku Všech svatých, tedy v pátek, se uskuteční i večerní komentované prohlídky Kapucínské hrobky při svíčkách.
V Labyrintu pod Zelným trhem v sobotu ožijí postavy z brněnské historie. Návštěvníci se tam setkají například s Amálií, která je přezdívaná moravská krvavá hraběnka, nebo s královnou Eliškou Rejčkou.
Pro mladší děti je v neděli připravený program ve Sklepě pod Novou radnicí, provedou je postavy z pověstí a legend. Přímo na místě si zájemci vyrobí kostým v tvůrčí dílně.
Brněnská zoo v sobotu nabídne vyřezávání dýní před expozicí medvědů či komentovaná krmení.
A FN Brno v Bohunicích v pátek pořádá halloweenský odběr krve. (ČTK, sev)