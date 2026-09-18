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Město plánuje hřbitov bližší přírodě, zvažuje se i přeměna těl na kompost

Karolína Kučerová
  15:00

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Na Ústředním hřbitově v Brně plánují obnovu zdejší první rozptylové loučky. (duben 2026) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Řada lidí si dokáže představit, že místo pod kamenným náhrobkem jednou spočinou pod loukou s květinami, keři a stromy. V současnosti k tomu však v Česku není mnoho prostoru, a to včetně Brna, kde funguje zatím jen menší přírodní hřbitov v Líšni a několik rozptylových louček. Za pár let se to však změní. Radní už schválili záměr na stavbu nového hřbitova, který se bude od těch běžných výrazně odlišovat.

Žádné náhrobky ani plastová výzdoba tam nebudou. A je jasné, že v případě náhrobků lidé ušetří nemalou sumu peněz.

„Čistě přírodní hřbitov vznikne v Medlánkách, v blízkosti stromové Kaple věčného pramene, která se nachází v klidové zóně vzdálena od zástavby. Bude se jednat o louku se stromy, vodním prvkem a do zděného oplocení se včlení kolumbárium,“ nastiňuje náměstek primátorky pro oblast životního prostředí Filip Chvátal (KDU-ČSL) s tím, že vznikne i pět parkovacích míst.

„Přidáme květinové záhony, čímž chceme lidi pasivně motivovat k tomu, aby nenosili plastové květiny.“

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