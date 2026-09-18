Žádné náhrobky ani plastová výzdoba tam nebudou. A je jasné, že v případě náhrobků lidé ušetří nemalou sumu peněz.
„Čistě přírodní hřbitov vznikne v Medlánkách, v blízkosti stromové Kaple věčného pramene, která se nachází v klidové zóně vzdálena od zástavby. Bude se jednat o louku se stromy, vodním prvkem a do zděného oplocení se včlení kolumbárium,“ nastiňuje náměstek primátorky pro oblast životního prostředí Filip Chvátal (KDU-ČSL) s tím, že vznikne i pět parkovacích míst.
„Přidáme květinové záhony, čímž chceme lidi pasivně motivovat k tomu, aby nenosili plastové květiny.“