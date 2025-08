První den otevře festival své brány o půl čtvrté odpoledne. Vystoupí kapely jako Divokej Bill, pro které to v Brně bude už šedesátý ‚hradní koncert‘, nebo skupina Highland. Ze sólových umělců pak zpěvačka Pam Rabbit či Ben Cristovao.

V sobotu se představí Richard Krajčo, Tomáš Klus, Visací zámek a program zakončí skupina Kabát. „Na Hrady CZ se tradičně těším, protože to je jeden z festivalů, který si vybudoval svou atmosféru a své publikum,“ vyzdvihuje Richard Krajčo.

Hrady CZ na Veveří Pátek: 16 – 16.45 Highland, 17 – 18 Pam Rabbit, 18.15 – 19.15 Ben Cristovao, 19.30 –20 vyhlášení karnevalových masek, 20.15 – 21.15 Dymytry, 21.30 – 22.30 Marpo, 22.45 – 00.00 Divokej Bill. Sobota: 11 –11.45 Doctor Victor, 12 – 13 Richard Krajčo, 13.15 – 14.15 Gaia Mesiah, 14.30 – 15.30 Tomáš Klus, 15.45 – 16.45 Grey256, 17 – 18 Henych 666, 18.15 – 19.15 Sofian Medjmedj, 19.30 – 20.30 Wanastowi Vjecy, 20.45 – 21.45 Visací zámek, 22 – 23.15 Kabát.

Skupina Wanastowi Vjecy, která vystoupí taktéž v sobotu, si podle pořadatelů připravila překvapení. Jejich speciálním hostem totiž budou členové legendární kapely Lucie. Před rokem právě v rámci série Hrady CZ absolvovala Lucie svoje poslední turné se zpěvákem Davidem Kollerem, po jehož odchodu letos debutuje s jeho nástupcem Viktorem Dykem.

Tradičně na festivalu nebude chybět ani vyhlášení tří nejlepších karnevalových masek. Vítězové kola z Veveří postoupí do velkého finále pořádaného 17. listopadu. Absolutní vítěz pak obdrží volné vstupenky na další ročník festivalu. „Hrady a masky patří odjakživa k sobě – zahaluje je tajemství. Ty nejkreativnější maškary navíc oceníme. Coby kurátor našich hradních karnevalů mohu potvrdit, že kvalita masek rok od roku stoupá,“ říká Viktor Souček, jeden z organizátorů festivalu Hrady CZ.

Ten spolupracuje také s národním památkovým ústavem. Na návštěvníky tak v sobotu čeká vstup zdarma na prohlídkové okruhy hradu Veveří. „V pátek bohužel nejsou kvůli otevírací době objektu prohlídky časově možné, ale v sobotu mají návštěvníci čas hrad poznávat od desíti hodin ráno až do šesti večer,“ podotkla za organizátory Klára Bobková.

Po celou dobu festivalu je připravena kyvadlová doprava až k Veveří. Od páteční třetí hodiny odpoledne do brzkého rána a od sobotních devíti hodin ráno až do půlnoci bude fungovat posílená autobusová linka 303. Její trasa je naplánovaná mezi zastávkami Zoologická zahrada, U Matky Boží a Veverská Bítýška kyvadlově každou půlhodinu.

Vstupenky na akci lze zakoupit online i na místě. Lístek na pátek lze dopředu pořídit za 1 100 korun, na sobotu za 1 200 korun a na oba dny pak za 1 900 korun. Na místě bude vstupenka stát 1 200 korun na pátek, 1 300 korun na sobotu a dvoudenní permanentka 2 100 korun. Připravené jsou slevy jak pro děti, tak i pro seniory.

Přímo na místě je možné platit za občerstvení jen pomocí náramků s čipy. Ty si mohou lidé dobít před akcí prostřednictvím speciální aplikace nebo na dobíjecím místě za vstupem do areálu. „Nevypotřebovaný kredit si lze bezplatně vrátit na účet do čtrnácti dní po skončení akce,“ sděluje Bobková.

Festival Hrady CZ dále zamíří do Hradce nad Moravicí, pod Bouzov a Bezděz. Nicméně hudební fajnšmekři z jižní Moravy nemusí po víkendu smutnit, hudební nabídka v kraji nekončí. Na top kapely po celé léto láká Hudba na vinicích, už od čtvrtka do neděle se v Brně koná Maraton hudby, od 17. do 21. srpna zase Mezinárodní hudební festival Špilberk.