náhledy
Jubilejní 20. ročník festivalu Hrady CZ přilákal na brněnský hrad Veveří v pátek a v sobotu tisíce hudebních fanoušků. Dočkali se kapel Kabát, Wanastowi Vjecy či Visací zámek. Velké nadšení mezi nimi vyvolala i pocta nedávno zemřelé metalové osobnosti Ozzymu Osbourneovi, jehož píseň Mama, I’m coming home zazněla v podání legendární Lucie. (na snímku)
Autor: Hrady CZ
Skupina Kabát si připravila speciální festivalový set písní, které dlouho nehrála. Zazněl tak třeba démonický Šaman, Virtuóz nebo Western boogie. Jako jednu z posledních písní zahráli Kabáti Moderní děvče. Song, který davy milují, ale frontman kapely Pepa Vojtek o něm na pódiu prohlásil, že jej nenávidí. Možná kvůli refrénu „Denně vožralej, denně vožralej, mám velikej pupek smrdim a jsem špinavej…“.
Autor: Hrady CZ
Pankáči z Visacího zámku rozjeli energickou show, do které pěvecky a pohybově zapojili i publikum. „Předveďte se, volové,“ vyzýval fanoušky frontman kapely Jan „Hony“ Haubert. Jako vždy předcvičoval nezastavitelný Michal Pixa.
Autor: Hrady CZ
V horkém letním počasí přišla návštěvníkům festivalu vhod i sprška z vodního děla hasičského vozu.
Autor: Hrady CZ
Znatelně víc fanoušků přišlo na festival v sobotu, což se projevovalo všude – v MHD, ve frontách u občerstvení a na početnosti davu před pódiem.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Kapela Wanastowi Vjecy (na snímku kytarista a zpěvák Robert Kodym) potěšila fanoušky velkými hity, jako jsou Sbírka zvadlejch růží, Andělé či Otevřená zlomenina srdečního svalu.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Součástí festivalu Hrady CZ v Brně na Veveří byla i přehlídka masek.
Autor: Hrady CZ
Speciální přídavek měly Wanastowi Vjecy. Ke kapele se přidali i členové skupiny Lucie, včetně kytaristy P. B .Ch., který byl zakladatelem „Wanastovek“, ale už 15 let s nimi nehraje. (v pozadí)
Autor: Hrady CZ
Festival Hrady CZ se v posledních letech odehrává na dvou pódiích, na nichž se interpreti střídají. Brněnská zastávka se odehrála v kulisách hradu Veveří.
Autor: Hrady CZ
S Tomášem Klusem na pódiu zahrál i jeho dvorní kytarista Jiří Kučerovský, který to na hrad Veveří neměl daleko. Je rodákem z Brna, kde také stále žije.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Fanoušci se na festivalu výborně bavili. Kapelám na pódiu v sobotu ukázali, že taky umí zpívat, a sborově „vystřihli“ lidovku Vysoký jalovec.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Robert Kodym si při vystoupení pod bundu oblékl tričko s obrázkem Ozzyho Osbournea.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
V horkém počasí jedna z fanynek pod pódiem odložila svršky a vystoupení sledovala v plavkách.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA