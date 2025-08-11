|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
OBRAZEM: Pocta Ozzymu, „nenáviděný“ song Kabátu. Festival Hrady CZ duněl na Veveří
Další rekordní kus rybáře Vágnera. Obří sumec si v přehradě bral metry šňůry
Rybář Jakub Vágner má další český rekord. Na Vranovské přehradě chytil sumce dlouhého 268 centimetrů. O čtyři centimetry tak pokořil svůj vlastní rekord z loňského roku. Svým úlovkem se pochlubil na...
Msta za zprávy třináctileté kamarádce? Školáci brutálně zmlátili muže v lese
Jihomoravská policie prověřuje otřesný případ, který se odehrál v jednom z lesů u Adamova na Blanensku. Skupina nezletilých školáků tam podle zveřejněného videa brutálně napadla muže, který se jí...
S pětičlennou rodinou spadl domácí výtah do sklepa, záchrana byla obtížná
Čtyři vážná zranění, z toho jedno těžké, si vyžádal nedělní pád stavebního výtahu do sklepa rodinného domu v Uherčicích na Břeclavsku. Příčinou nehody bylo pravděpodobně prasknutí nosného ocelového...
Místní Ukrajinci dělají problémy, vyhrožují zabitím, tvrdí starostka. Už naštvala Romy
Ohrožují ostatní, rozhazují odpadky, jsou hluční. S problémovými sousedy se potýkají místní v Bolzanově ulici v brněnských Černovicích. Podle starostky městské části a poslankyně (STAN) Petry...
Vzhůru Brno! Barabizna v Králově Poli burácí a fotbal v rukou miliardářů baví
Vyprodaný stadion v Brně viděl čtyři góly a bavil se až do konce. Druholigový šlágr mezi fotbalisty Artisu a Zbrojovky přinesl remízu 2:2 a příslib, jak by to na stadionu v Králově Poli zanedlouho...
Místo cyklovýletu putoval senior na sál. Lékaři při operaci využili novou metodu
Místo plánovaného týdne s přáteli na kolech skončil letos v létě pětasedmdesátiletý pan Jiří z Brna na operačním sále. Protože mu pomalu a přerušovaně tlouklo srdce, voperovali mu lékaři...
Okrádání u supermarketu, zbitá dívka. Gang výrostků terorizuje Blansko
Brutální napadení muže poblíž Adamova na Blanensku, z něhož kolovalo video po sociálních sítích a kterým se již zabývá policie, není jediným podobným případem v regionu. Konkrétně přímo v Blansku se...
Uznávanému vědci zkazilo nezákonné stíhání kariéru, Ústavní soud se ho zastal
Ústavní soud (ÚS) v úterý vyhověl stížnosti vědce a pedagoga Ladislava Novotného, jenž se domáhá vyššího odškodnění za nezákonné trestní stíhání. Chce půl milionu korun. Policie a soudy se případem...
Los Emil doputoval na Slovensko. Celebritu letošního léta tam lidé pronásledovali
Los evropský, který se v uplynulých měsících pohyboval po České republice, doputoval na Slovensko. V pondělí byl ve Skalici, uvedlo toto město, které leží u hranic s Českem.
Globus chystá v Brně další hypermarket. Ale v záplavové zóně, namítá městská část
Devětadvacet let po otevření svého vůbec prvního hypermarketu v Česku rozšíří obchodní řetězec Globus nákupní zónu na jihu Brna. Svůj druhý obchod v jihomoravské metropoli chystá naproti Olympii,...
Epopej zůstane v Moravském Krumlově dalších pět let, radní prodlouží smlouvu
Hlavní město prodlouží smlouvu s Moravským Krumlovem o zapůjčení 20 velkoformátových děl malíře Alfonse Muchy Slovanská epopej o pět let. Cyklus tak bude na moravskokrumlovském zámku k vidění do roku...
S pětičlennou rodinou spadl domácí výtah do sklepa, záchrana byla obtížná
Čtyři vážná zranění, z toho jedno těžké, si vyžádal nedělní pád stavebního výtahu do sklepa rodinného domu v Uherčicích na Břeclavsku. Příčinou nehody bylo pravděpodobně prasknutí nosného ocelového...
Za zácpy si mohou řidiči sami, prohlásila koordinátorka uzavírek v Brně
Tisícovkám řidičů se mělo dneska ulevit při průjezdu Žabovřeskou ulicí v Brně, kde je uzavřený podjezd pod křižovatkou Hlinky ve směru k Pisáreckému tunelu. Brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl...
Luxusní bydlení jako v hotelu. Pekárenskou minulost oživil nový komplex
Dřív se jednalo o vyloučenou lokalitu, do níž se lidé zrovna nehrnuli. Vnímání oblasti ulic Bratislavská, Francouzská či Cejl v brněnských Zábrdovicích se však mění, což je i zásluha developerů. Pro...
Politici v kraji věří, že ve volbách získají víc, než naznačuje průzkum
Ve Zlínském kraji by podle průzkumu podzimní volby vyhrálo ANO s 29 procenty. V tomto regionu má v poslaneckých volbách od roku 2013, kdy se jich poprvé zúčastnilo, stále stejného lídra: Radka...
PRODEJ POZEMKU PRO KOMERČNÍ VÝSTAVBU…
Šlapanice, okres Brno-venkov
7 399 000 Kč
OBRAZEM: Pocta Ozzymu, „nenáviděný“ song Kabátu. Festival Hrady CZ duněl na Veveří
Jubilejní 20. ročník festivalu Hrady CZ přilákal na brněnský hrad Veveří v pátek a v sobotu tisíce hudebních fanoušků. Dočkali se kapel Kabát, Wanastowi Vjecy či Visací zámek. Velké nadšení mezi nimi...
Msta za zprávy třináctileté kamarádce? Školáci brutálně zmlátili muže v lese
Jihomoravská policie prověřuje otřesný případ, který se odehrál v jednom z lesů u Adamova na Blanensku. Skupina nezletilých školáků tam podle zveřejněného videa brutálně napadla muže, který se jí...