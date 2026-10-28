Výstava Flowers & Lights propojuje moderní světelný design, květinové umění a autentickou, tajemnou atmosféru historických kasemat. Návštěvníky čeká cesta temnotou, kterou rozzáří propracované světelné kompozice, barevné projekce a květinové scenerie inspirované silným kontrastem naděje a stínu.
Plánování zabralo dva měsíce, z toho tři týdny trval sběr materiálu. Květiny jsou z různých kontinentů. Na místě v kasematech květinové instalace chystají týden. „Jsme tu zavření šest dní. Pracujeme do páté hodiny ráno a opět začínáme v osm ráno. Nemáme ani pojem o čase, jak jsme tady zavření, ani signál, jsme úplně odříznutí od reality,“ smějí se aranžéři.
Náročnost výstavy spočívá i v kombinaci dvou profesí – aranžéři spolupracují se světelnými designéry.
„Řezané květiny nejsou určeny k tomu, aby vydržely věčně. Jsou ke speciální příležitosti a mně jde o emoce. Musí ve vás zanechat nějaký pocit,“ říká hlavní florista výstavy Tomáš Janík.
Výstava potrvá pouhých pět dnů. „Některé květiny by zkrátka déle nevydržely, už by odcházely, jelikož pár dní už tady jsou. Jako floristé se lidem snažíme vysvětlit, že kytice má ukazovat život. Květina roste, má poupata, kvete, odkvete. I naše expozice ukáže všechny fáze života květin od poupat až po ty umírající, abychom ukázali koloběh života,“ vysvětluje Janík.
Květinová expozice v sobě ukrývá příběh a je jen na návštěvnících, jestli ho sami odhalí. Úvodní instalace hned za vstupem do kasemat představuje divokou louku s červánky. V ní se postupně ztrácí naděje, jelikož se člověk ubírá hlouběji do kasemat.
„Pokračujeme do mučírny, kde nám květiny kaly budou vyjadřovat kapání krve a pláč tím, jak se budou postupně ohýbat. Následuje nejdrastičtější instalace – rudé květiny symbolizují vodopád krve,“ popisuje Janík.
Součástí další květinové skulptury je přímo rakev. „Odkazuje samozřejmě ke smrti, ale zároveň v místě hlavy jsou vysoké červené květiny znázorňující odevzdání se svému osudu a vystoupání duše na svobodu,“ dodává.
Přes nekonečný květinový tunel, labyrint nebo jezírko se návštěvníci dostanou do světelného tunelu. „To je nejkrásnější část expozice. Přichází bouřka, takže temnota, svíravé beznadějné pocity. Tu vystřídá teplé světlo s nadějí, které vás vyvede ven na svobodu,“ dokončuje prohlídku expozice Janík.
Květiny netrhat ani na ně nesahat
Chlad v kasematech květinám svědčí. „Díky vlhkosti, kterou jsme tu vytvořili, snesou noční chlad i tropické květiny. Jsou samozřejmě ve vodě a mají výživu, abychom jim dopřáli co největší komfort při těchto stresujících podmínkách,“ ujišťuje autor květinových vazeb.
Autoři výstavy apelují na návštěvníky, aby květiny netrhali a nelámali. Součástí některých vazeb jsou i jedovaté druhy. Ty jsou ale všechny zamčené za mřížemi.
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„Květy světla“ podle autorů nejsou jen obyčejnou výstavou. Jsou hlubokou emocí, chvílí k zastavení a magickým prostorem, kde příroda a moderní technologie společně vyprávějí příběh plný světla v místech, která byla kdysi symbolem temnoty. Výstava je na Špilberku přístupná do neděle, od 10 do 22 hodin.